Koenigsegg Regera, 0-400-0 km/s Testinde Dünya Rekoru Kırdı

Otomobil sektörünün en prestijli hız testlerinden bir tanesi olan 0-400-0 km/s testinde rekor, bir kez daha Koenigsegg tarafından kırıldı. Zaten uzun süredir rekorun sahibi olan Koenigsegg, yeni rekorunu "Regera" modeliyle kırmayı başardı. Regera'nın 0-400-0 km/s süresi ise sadece 31.49 saniye.

İsveç merkezli bir otomobil üreticisi olan "Koenigsegg", ürettiği süper otomobillerle nam salmış şirketlerden bir tanesi. Ancak şirketin başka bir ilginç özelliği daha bulunuyor. Koenigsegg'ın bu özelliği, araçlarına çok ciddi anlamda sağlamlık testleri yapıyor olması.

Süper otomobiller denilince akıllara doğrudan gelen şirket ise Koenigsegg değil "Bugatti". Ancak Koenigsegg ile Bugatti arasında çok ciddi bir rekabet olduğunu söyleyebiliriz. İki otomobil devi arasındaki rekabetin kaynağı ise 0-400-0 km/s testleri. Bilmeyenler için bu testler, araçların 0'dan 400 kilometreye ulaşmasını ve yeniden durması arasında geçen süreyi kapsıyor.

2017 yılında Bugatti, "Chiron" modeli ile bir dünya rekoru kırdı. Bu araç, sadece 41.96 saniye içerisinde 400 kilometre hıza ulaştı ve durdu. Ancak bu rekorun üzerinden sadece birkaç hafta geçmiştiki Koenigsegg'in "Agera RS" modeli aynı piste çıktı. Yapılan testin sonucunda Agera RS, Chiron'a yaklaşık 5 saniye fark attı ve 400 kilometre hıza ulaşıp durma süresini 36.44 saniye olarak tarihe yazdırdı. Bununla da yetinmeyen Koenigsegg, bir ay sonra yine aynı modelle piste çıktı ve kendi rekorunu 33.29 saniye ile güncelledi. Şimdi ise bu rekor, birkaç saniye ile bir kez daha kırıldı.

0-400-0 testinin şu an ki dünya rekoru da daha önceki rekoru elinde tutan Koenigsegg'e ait. Ancak bu kez rekor, şirketin "Regera" modeli tarafından kırıldı. Koenigsegg Regera, 0-400-0 testini sadece 31.49 saniye içerisinde tamamlamayı başardı. Regera'nın yeni rekoru, kameralara da yansıdı.

İşte Regera'nın dünya rekoru kırdığı o anlar

Regera, sadece 22.87 saniye içerisinde 0'dan 400 kilometre hıza ulaşmayı başardı. Sayaç, 23.65 saniyeyi gösterdiğinde ise Regera'nın hızı 402 kilometreye ulaştı. Aracın bu hızından durmasına kadar geçen süre ise sadece 8.62 saniyeydi.

Alınan bu rekor sonuçla birlikte Koenigsegg, zaten elinde tuttuğu ve daha öncesinde de yine kendisinin kırmış olduğu bir dünya rekorunu tazelemiş oldu.