İster aktif bir internet kullanıcısı olun, isterseniz de hiç teknolojiden anlamayan birisi. Her an, her saniye konum bilgilerimiz izleniyor, tıpkı diğer bilgilerimiz gibi.

Bir kişinin nereye gittiğinden hangi görüşmeleri yaptığına kadar teker teker izlenen veriler, aslında sanıldığı kadar zor değil.

Üstelik konum izleme teknolojisine karşı çıkmak da bir o kadar zor! Peki neden?

Konum bilgilerimiz hem cihazlarımızın içindeki donanımlar hem de uygulamalar ve servislerin veri toplama mekanizmaları ile izleniyor.

Bu süreç ise günlük yaşamımızda biz farkında olmadan gerçekleşiyor. İlk akla gelen teknoloji ise GPS oluyor. GPS, cihazın doğrudan uydularla bağlantı kurarak konumumuzu belirlediği bir teknoloji. Telefon, araba ya da akıllı saat gibi pek çok cihazda bulunan GPS alıcıları, konumumuzu şak diye belirliyor.

GPS kimse için sürpriz olmadı. Peki ya diğerleri?

Mesela hücresel ağlar üzerinden de kolaylıkla izlenebiliyoruz.

Telefonumuz, mobil veri bağlantısı için yakınımızdaki baz istasyonlarına bağlanıyor. Operatörler bu bağlantı bilgilerimizi kullanarak yaklaşık konumumuzu belirlemiş oluyorlar. Bu yöntem bir GPS kadar hassas olmasa da kırsal ya da kapalı alanlarda oldukça kullanışlıdır.

Hücreselden olur da Wi-Fi üzerinden olmaz mı? Wi-Fi ağlarının bulunduğu bölgeler, haritalanmış konum bilgilerimiz ile eşleştirilmiştir. Telefonumuz yakındaki Wi-Fi ağlarını tarayınca konumumuz, bu ağların haritalanmış verilerine dayanarak belirleniyor.

Bluetooth’u unutmamak gerek.

Kısa mesafeli bir teknoloji olduğu için Bluetooth, birkaç metre içinde konum belirlemek için kullanışlı. Özellikle iç mekanlarda, hassas konum takibi için kullanılıyor.

Bunun yanında hepimizin ilk akla gelenlerden birisi olan IP adresi ile konum tespiti gayet mümkün. Bir web sitesine ya da uygulamaya girdiğinizde IP adresinizle adresiniz kolayca tespit edilebiliyor.

Telefonlarımızdaki uygulamalar, konum izlemek için birebir.

Bu uygulamalar, genelde konum servislerine erişim talep ettiği için biz farkında olmadan üçüncü taraflarla verilerimizi paylaşabiliyor. Bir hava durumu uygulaması, bulunduğumuz konumun bilgisini almak için konum bilgilerimize erişirken bu veriyi aynı zamanda reklam şirketlerine de satabiliyor.

Peki neden konum verilerimiz izleniyor?

Bilgilerimizin izlenmesi, kullanıcı deneyimini iyileştirmek, reklam hedeflemek gibi çeşitli sebeplerden kaynaklanıyor.

Birçok insan için bu, güven verici olabiliyorken birçok insan da kendisini “güvensiz” hissediyor. Aslında amaçlanan iyi niyetli bir durum olsa bile bu verilerin paylaşılması hem etik değil hem de sağladığı fayda net olarak tespit edilebilmiş değil.

Kişinin mahremiyet ihtiyacı, bu tür bilgilerin kötü amaçlı kişi ve şirketlerin eline geçmesi durumunda ihlal edilmiş oluyor. Bu durumdan korunmanın en güvenilir yolu, bilgi paylaşımınızı gözden geçirmeniz ve gizlilik ayarlarını düzenlemeniz olacaktır.

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