Google, normal şartlarda internet sitesine yönlendirdiği konum paylaşma hizmetini daha düzenli kılıyor.

Birbirinden farklı platformlarda farklı kullanıcı gruplarına hizmetler sunan Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi Google, son 1-2 haftayı oldukça zengin geçirdi. Zira şirket, bu süreçte hem kurumsal hem de standart müşterileri için çok sayıda hizmet duyurmuş oldu. Bunların çok büyük bir kısmı yapay zekâ etrafında dönse de Google Chrome gibi ürünlere odaklananlar da vardı.

Şimdiyse şirketin üzerinde çalıştığı bir başka hizmet ortaya çıktı. Konum servisleri üzerine sıkı bir şekilde çalıştığını bildiğimiz şirket, farklı konum servislerini tek sayfada toplayacak bir özellik üzerinde çalışıyor.

Söz konusu hizmet, internet tabanlı çalışan eski sistemin yerini alacak.

PiunikaWeb

Elde edilen bilgiye göre Google Konum Paylaşımı (Google Location Sharing) isimli bu hizmet; Google Maps, Google Find My Device ve Personal Safety’nin dahil olduğu 6 uygulamadan bilgi çekiyor. Diğer 3 uygulama “com.google.android.apps.gmm” uzantısını kullandığından Google Maps’le ilişkili oldukları tahmin ediliyor.

Söz konusu özellik sayesinde kullanıcılar aktif olarak konum kullanan uygulamaları tek bir yerden görebilecek. Şu an Ayarlar’a gidip Google Konum Paylaşımı’na erişmeye çalıştığınızda bunu telefonunuzdaki bir hizmetle yapamıyorsunuz. Onun yerine Google, sizi alıp ilgili internet sitesine yönlendiriyor ve tarayıcıdan konum kontrolü yapmanız gerekiyor. Söz konusu hizmet de tam olarak bunu değiştirecek ve özelliği daha pratik kılacak.