Cep Telefonumuzda Wi-Fi Açmak Nasıl Oluyor da Konum Doğruluğumuzu Artırabiliyor?

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Evde veya kapalı alanlarda GPS sinyalleri zayıfladığında konumunuzun doğru bir şekilde belirlenmesi zorlaşır. Ancak Wi-Fi'ı açarak bu sorunu çözebilirsiniz. Peki, Wi-Fi sinyalleri konum doğruluğunu nasıl artırıyor?

Akıllı telefonlarımızın günlük yaşamımızdaki yeri tartışılmaz. Nerdeyse iki adımlık bir yere giderken bile konum açarak gidiyoruz.

Peki ya size Wi-Fi’ı açmanın, konum doğruluğunuzu artırdığını söylesek? Bu sürecin ardındaki bilimsel mekanizmalar ve teknoloji oldukça ilginç!

GPS ve Wi-Fi: farklı ama birbirini tamamlayan teknolojiler.

GPS

Global Positioning System (GPS), Dünya'nın etrafında dönen uydu ağı sayesinde konumunuzu belirler. GPS'in çalışma prensibi, bu uydulardan gelen sinyallerin cihazınızdaki anten tarafından alınması ve cihazın konumunun bu sinyallerin zaman farkına göre hesaplanmasıdır.

Ancak GPS'in en büyük dezavantajı, kapalı alanlarda ve yoğun yapılaşmanın olduğu bölgelerde sinyallerin zayıflamasıdır. Bu durumda Wi-Fi sinyalleri devreye girer ve cihazınızın konum doğruluğunu artırır.

Wi-Fi sinyalleri, kapalı alanlarda konum belirlemede büyük bir avantaj sağlar.

Wi-Fi sinyali

Telefonunuzun Wi-Fi'ı açık olduğunda, çevredeki tüm kablosuz ağları tarar ve bu ağların sinyal gücünü ölçer. Bilgiler, cihazın hangi erişim noktalarına ne kadar yakın olduğunu hesaplamak için kullanılır.

İlginç olan, bu işlemin çalışması için Wi-Fi ağına bağlanmanıza gerek olmamasıdır. Telefonunuz sadece Wi-Fi'ı etkinleştirir ve çevresindeki ağları tarar.

Bu tarama sırasında ağların sinyal gücünü ve MAC adreslerini belirler, böylece bilgiler konumunuzu daha doğru bir şekilde belirlemeye yardımcı olur.

Google Street View araçları, yol fotoğrafları toplarken aynı zamanda Wi-Fi ağlarının coğrafi konumlarını da kaydeder.

Google Street View aracı

Veriler, Google'ın devasa veri tabanına eklenir. Veri tabanı, milyonlarca Wi-Fi erişim noktasının coğrafi konumlarını içerir. Telefonunuz bir Wi-Fi ağına bağlandığında, Google bu ağı veri tabanında bulur ve konumunuzu tahmin eder. Bu şekilde cihazınızın konumu daha doğru bir şekilde belirlenir.

Google, Apple ve Microsoft gibi teknoloji devleri, kullanıcıların Wi-Fi konum verilerini toplar ve kendi veri tabanlarını sürekli olarak günceller. Bu şirketler, kullanıcıların cihazlarındaki Wi-Fi tarama verilerini toplar ve bu verileri kullanarak Wi-Fi erişim noktalarının konumlarını belirler.

Siz de GPS ile konumunuzu belirleyerek ve çevrenizdeki Wi-Fi erişim noktalarını kaydederek bu veri tabanına katkıda bulunabilirsiniz.

Kaynaklar: ScienceABC, Medium

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