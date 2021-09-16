Merkez Bankası, temmuz ayını kapsayan Konut Fiyat Endeksi'ni yayımladı. Yayımlanan veriler, konut fiyatlarının geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 31 oranında zamlandığını gösteriyor. Türkiye genelinde konut fiyatlarının en çok arttığı şehrimiz ise İzmir oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türkiye'deki konutların kalitesini göz ardı ederek fiyatlarındaki değişimlerinin anlaşılmasını sağlayan "Konut Fiyat Endeksi"nin temmuz ayı sonuçlarını açıkladı. TCMB'nin yaptığı açıklamalar, Türkiye'de temmuz ayında konut fiyatlarının, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre nominal olarak yüzde 31,0, reel olarak ise yüzde 10,2 oranında arttığını gözler önüne seriyor.

TCMB tarafından açıklanan son veriler, konutlardaki fiyat artışının haziran temmuz arasında da kendini gösterdiğini ortaya koyuyor. Verilere göre temmuz ayı verileri, haziran ayındaki ortalama konut fiyatlarının yüzde 2,8 oranında yükseldiğini gösteriyor. Verilerin kullanılarak oluşturulduğu grafik ise konut fiyatlarındaki yükselişin giderek daha da sertleştiğini belirtiyor.

İşte temmuz ayına ilişkin Konut Fiyat Endeksi grafiği

Merkez Bankası'nn verilerine göre yıllık bazda konut fiyatlarının en çok yükseldiği il İzmir oldu. İzmir'deki konutlar, yıllık bazda yüzde 31,4 zamlanırken, bu oran İstanbul'da yüzde 28,1, Ankara'da ise yüzde 27,1 olarak kayıtlara geçti. Aylık bazda baktığımızda Ankara ve İzmir'deki konutların yüzde 2,3, İstanbul'daki konutların ise yüzde 2,7 oranında zamlandığını görüyoruz.

Açıklanan verilere göre 100 metrekare büyüklüğündeki bir evin ortalama fiyatı, tüm Türkiye için 466,9 bin TL'ye yükselmiş durumda. Bu ortalama fiyat, İstanbul ve İzmir'de sırasıyla 694,3 bin TL ve 574,9 bin TL ile Türkiye genelinin üzerinde. Ankara'da ise 100 metrekare büyüklüğündeki bir evin ortalama fiyatı, 341 bin TL...