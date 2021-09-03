TÜİK Ağustos Ayında Fiyatı En Çok Artan Ürünleri Açıkladı

TÜİK, ağustos ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Açıklanan rakamlar, Türkiye'nin son 28 ayın en yüksek enflasyon seviyesine ulaştığını gösteriyor. Ağustos ayında en çok zamlanan ürün kategorisi ise gıda oldu.

Geçtiğimiz günlerde açıkladığı ekonomik büyüme rakamlarıyla eleştirilerin odağına oturan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şimdi de ağustos ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Yapılan açıklamalar, tüketici enflasyonunun yüzde 19,25'e yükseldiğini gözler önüne seriyor. Açıklanan rakamlar, son 28 ayın en yüksek enflasyonunu yaşadığımız anlamına geliyor. Ayrıca ağustos ayı enflasyonu, T.C.M.B.'nin yüzde 19 olan politika faizi oranını bile aşmış durumda.

TÜİK'in enflasyon rakamları, cebimizdeki paranın bir ay öncesine göre yüzde 1,12 değersizleştiğini ortaya koyuyor. 12 aylık ortalamaya göre yüzde 15,78'lik artış gösteren enflasyon, 2020 Aralık ayına kıyasla yüzde 11,65 yükseliş gösterdi. Peki bu rakamlar, tüketicilere kategori bazında nasıl yansıdı? Dilerseniz hemen, bu sorunun cevabına bakalım.

Yaz sebzelerinin neredeyse hepsi, zam şampiyonu oldu

*Aylara göre enflasyon oranlarını gösteren grafik

TÜİK'in detaylı enflasyon verileri, ağustos ayında özellikle de gıdaya zam geldiğini ortaya koyuyor. İşin daha da ilginç yanı yaz mevsiminde üretimi yapılan salatalık, ağustos ayında yüzde 56,30 zamlandı. Kabak fiyatları yüzde 43,85 artarken bu iki besini yüzde 36,14'lük zam ile limon, yüzde 32,79'luk zam ile de taze fasulye takip etti. Gıda sektöründeki ortalama fiyat artışı ise yüzde 3,18 olarak kayıtlara geçti.

Endekste yer alan 415 kalemin 307'sine zam geldi

Enflasyon verilerinin açığa çıkmasını sağlayan 415 adet kalem bulunuyor. Gıdadan ulaşıma, elektronikten hizmetlere kadar pek çok konuyu içeren bu kalemlerden 307'sine, ağustos ayında zam geldi. TÜİK, buna karşılık 59 kalemde fiyat düşüşü gerçekleştiğini, 49 maddede ise hiçbir değişiklik olmadığını açıkladı.