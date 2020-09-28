Karapınar Güneş Enerjisi Santrali ile ilgili açıklamalarda bulunan Kalyon Holding Enerji Grubu İcra Kurulu Üyesi Dr. Murtaza Ata, projenin mevcut durumunu açıkladı. Santralin 2 milyon kişinin enerji ihtiyacını karşılayacağını ifade eden Ata, 2600 futbol sahası büyüklüğündeki tesisin uzaydan görülebileceğini söyledi.

Yenilenebilir enerji her geçen gün daha da önemli hale gelirken, bu konuda Türkiye'de de önemli çalışmalar yürütülüyor. Konya'nın Karapınar ilçesinde kurulmasına başlanan "Karapınar Güneş Enerjisi Santrali" de bunlardan bir tanesi. Çorak arazide tam 2600 adet futbol sahası büyüklüğünde olacak santral, 2 milyon kişinin enerji ihtiyacını karşılayabilecek kapasitede.

Karapınar Güneş Enerjisi Santrali ile ilgili açıklamalarda bulunan Kalyon Holding Enerji Grubu İcra Kurulu Üyesi Dr. Murtaza Ata, santralin Türkiye'nin en kritik projelerinden bir tanesi olduğunu açıkladı. Güneş enerjisini asrın petrolü olarak nitelendiren Ata, petrol tükenirken Güneş'in tükenmediğini açıkladı.

Uzaydan bile görülebilecek

Karapınar Güneş Enerji Santrali, oldukça büyük bir alan üzerine kuruluyor. Bunu daha iyi bir şekilde betimlemek gerekirse santral, uzaydan bile görülebilecek kadar büyük. Dr. Murtaza Ata'ya göre panel montaj çalışmaları devam eden santral, rüyaları gerçek yapan bir proje. Ata, projenin ihaleye çıktığında da kimseye inandırıcı gelmediğini, böyle bir tesisin yapımına ihtimal verilmediğini ifade ediyor.

Ankara’da kurulan Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası, Karapınar Güneş Enerji Santrali'nin panel üretimini gerçekleştiriyor. Saflaştırılmış silisyum minerali alarak panel üretimi yaptıklarına değinen Ata, panellerin dünyada üretilen en gelişmiş ürünler olduğunu, verimliliklerinin ciddi anlamda yüksek olduğunu ifade ediyor. Bu bağlamda Karapınar Güneş Enerji Santrali'nin milli bir proje olduğunu ifade etmek gerekiyor.

Kalyon Holding Enerji Grubu İcra Kurulu Üyesi Dr. Murtaza Ata tarafından yapılan açıklamalarda, enerji santralinin inşaasında 800'e yakın personelin çalıştığı ifade edildi. Ancak santral hizmete girdiği zaman bu rakam ciddi anlamda azalacakmış. Ata, devasa büyüklükteki santral alanının sadece 100 kişilik bir ekiple yönetileceğini ifade ediyor. Buradaki çalışanlara daha çok robotlar, drone'lar ve diğer otomatik sistemler yardımcı olacak.

Dr. Murtaza Ata'nın açıklamalarına göre Karapınar Güneş Enerji Santrali, enerji üretimine de başlamış durumda. Ata, şu an için sadece 4 megawattlık üretim kısmının devreye alındığını, panel montajları tamamlandıkça da enerji üretim kapasitesinin artacağını söylüyor. Projenin tamamlanmasının 32 ay süreceğini ifade eden Ata, 2023 yılının mayıs ya da haziran ayları gibi tam kapasite ile çalışmaya başlayabileceklerinin altını çiziyor.