Köpek Balıkları 19 Milyon Yıl Önce Neredeyse Yok Oluyormuş

Bilim insanları, köpek balıklarının 19 milyon yıl önce bir toplu tükeniş olayı yaşadıklarını ortaya çıkardı. Yapılan tahminlere göre o dönemlerde yaşayan köpek balıklarının %90'ı yok oldu.

Her ne kadar Jaws serisinden dolayı insanlar köpek balıklarının kendileri için bir tehdit oluşturduğunu düşünse de durum aslında tam tersidir. Günümüzde pek çok köpek balığı türü, aşırı avlanma, plastik kirliliği ve yasadışı avcılık nedeniyle tükenme riskiyle karşı karşıyadır.

Yapılan yeni bir araştırma, bugüne kadar keşfedilmemiş bir başka toplu tükeniş olayının yaşandığını ve köpek balıklarının soyunun tükenme tehlikesi atlattığını ortaya çıkardı. Bahsi geçen olay bundan 19 milyon yıl önce gerçekleşmiş.

Köpek balıkları yok olmanın eşiğinden dönmüş

Harvard Üniversitesi'nde çalıştığı dönemde, New York Eyalet Üniversitesi'nden Leah Rubin ile birikte çalışan Elizabeth Sibert, milyonlarca yıl önce okyanusların açıklarında yaşayan köpek balıklarının soyunun tükenme tehlikesi atlattığına dair ilk kanıtlara ulaştıklarını açıkladı.

Araştırmacılar, köpek balığı yüzgeçlerinin kalıntılarına ait mikrofosilleri ayrıştırmayı başardı. Kuzey ve Güney Pasifik tabanlarından alınan çamur örneklerinde yapılan incelemelerde bu yapılar ortaya çıktı. Deniz tabanının 15 metre üstünde bulunan çamur yapıları, 40 milyon yıllık bir süreçte birikti.

Sibert ve Rubin, yaptıkları araştırmalarda toplamda 1263 fosil örneğini tanımlamayı başardı. Okyanus yatağından alınan örnekler, bir anda köpek balığı fosillerinin sayısında dramatik bir düşüş olduğunu gösteriyor. Bu düşüş yaklaşık 19 milyon yıl önceye tekabül ediyor.

Köpek balıkları yine risk altında

Sibert, bu olayın bir anda gerçekleşmediğini ve jeolojik anlamda 100 bin yıllık bir süreçten bahsettiğimizi ifade etti. Okyanus tabanından alınan örneklerle ortaya çıkarılan bu olay, daha önce bilim insanlarının farkında olmadıkları bir vaka olarak dikkat çekti.

Öte yandan bilim insanları bu sürecin neden yaşanmış olabileceği konusunda farklı görüşlere sahip. Özellikle de tükenme olayının yalnızca köpek balıklarını etkilemiş olması dikkat çekiyor. Günümüzde ise 400 civarında köpek balığı türü kalmış durumda. Bu türlerin %71'inin üyelerinin sayısı son yarım yüzyılda yarı yarıya azaldı.