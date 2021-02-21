Nesli Tükenmekte Olan Bir Gelincik Türü Klonlandı

ABD'de bir grup bilim insanı, nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan ve koruma altına alınan kara ayaklı gelincik türünün devamı için ilk kez klonlama gerçekleştirdi. 30 yıl önce dondurulan bir akrabasından klonlanan gelinciğe Elizabeth Anne ismi verildi.

Özellikle nesli tükenme riski altında olan hayvanların klonlanması, artık sık sık duymaya başladığımız bir gelişme. Uzun yıllardır uygulanan ancak her yeni gelişme ile daha sağlıklı ve daha rahat adapte olan hayvanların klonlanmasına imkan veren bu bilimsel süreç sayesinde hayvanların nesilleri korunmuş oluyor. Ayrıca klon hayvanlar daha sağlıklı nesiller ortaya çıkarıyor.

Benzer bir gelişme sağlayan bir haber de ABD'den geldi. Yıllardır nesli tehlike altında olan ve bu sebeple koruma altında olan kara ayaklı gelincikler ilk kez klonlandı. 30 yıl önce ölen ve dondurulan bir akrabasından klonlanan kara ayaklı gelinciğe Elizabeth Anne ismi verildi.

Klonlama ile hastalık direnci artırılmış nesiller hedefleniyor:

Elizabeth Anne, ABD'de klonlanan ilk nesli tükenmekte olan hayvan olarak da tarihe geçmiş durumda. 10 Aralık tarihinde hayata gözlerini açan gelinciğin sağlık durumu, gelecekte yapılacak araştırmalar için de önem arz ediyor.

Şu an için ABD'de hayatta olan tüm kara ayaklı gelincikler, daha önce nesli tükenmekte olduğu için koruma altına alınan yedi gelincikten geliyor. Bu durum da sağlıklı kara ayaklı dağ gelinciklerinin dünyaya gelmesi noktasında sorunlar yaratıyor. Ancak 30 yıl önce ölen bir gelincikten klonlandığı için Elizabeth Anne'in sağlıklı nesiller için kritik bir adım olduğu düşünülüyor.

Her ne kadar Elizabeth Anne'in daha güçlü bir üye olacağı ve bunu gelecek nesillere aktararak türünü kurtaracağı düşünülse de bu şu an için yalnızca bir öngörü. Bu öngörünün doğrulu ise yaklaşık 2.5 aylık olan ve sürekli gözlem altında tutulan Elizabeth Anne'in sağlık durumunun önümüzdeki dönemde nasıl olacağına göre şekillenecek.