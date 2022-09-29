Köpekler, Kokunuzdan Stresli Olduğunuzu Anlayabiliyor!

Bilim insanları, uzunca süredir büyük kabul gören bir fikrin peşine düştü ve köpeklerin koklayarak stresi algılayıp algılayamadığını araştırdı. Elde edilen sonuçlar şaşırtıcı düzeydeydi.

Yüz yıllardır hayvanlar aleminde insanların en yakın dostu olarak bilinen köpeklerin stresli olup olmadığımızı anlayabildiği genel olarak kabul gören bir gerçek. Peki bu, bilimsel olarak gerçekten de doğru bir şey mi? İşte bu sorunun cevabı, yapılan yeni bir araştırmayla verildi.

PLOS dergisinde yayımlanan yeni araştırmada bilim insanları, köpeklerin stresimizi koklayarak tespit edip edemediklerini inceledi. Elde edilen sonuçlar, dostlarımızın gerçekten de bunu başarabildiğini ortaya koydu.

720 kez test yapıldı, köpekler %94'ünde başarılı oldu!

Bilim insanları, yaptıkları çalışmada 36 katılımcıya aritmetik görevler verdi. Bu görevlerin amacı, bireylerin stres yaşamasını sağlamaktı. Katılımcılar, testin öncesi ve sonrasında boyunlarında bulunan gazlı beze nefes verdi.

Gazlı beze sinen kokular, bireylerin stresli ve stressiz hallerinde nefeslerinden çıkan koku oldu. Daha sonra bu bezler köpeklere koklatıldı. Köpekler, toplam 720 kez denendi ve %94 doğruluk oranıyla stresli hale ait gazlı bezi ayırt etmeyi başardı.

Çalışma, insanlar hakkında da bir bilgiyi sundu. Elde edilen sonuçlar, köpeklerin -kime ait olursa olsun- stresi kokuyla ayırt edebileceğini gösterirken aynı zamanda insanların farklı duygu durumlarında farklı kokular salgıladığını gösterdi.