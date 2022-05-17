Köpekler şehir hayatında insanlarla birlikte yaşamaya alışırken bize tuhaf gelen bazı davranışlar geliştirdi, bunlardan biri de "araba lastiğine işemek". Peki bunun nedeni ne olabilir?

Köpeklerin anlamsız gibi görünen bazı hareketleri aslında evrimsel nedenlere dayanıyor. Onların da bir aile hayatı vardır ve bunun getirdiği içgüdünün etkisiyle bölgelerini korumak isterler.

Genellikle ağaç, araba lastiği gibi belirli noktalara idrar bırakırlar. Böylece kendilerine ait sınırları belirlerler. Peki onca seçenek varken neden özellikle araba lastiklerini tercih ediyorlar?

Bu tercihlerinin lastiklerin şekli, rengi veya yapıldığı malzemeyle bir ilgisi yok.

Köpeklerin hassas burunları, lastiklere sinmiş olan kokuları fark eder. Çünkü lastikler yollardaki türlü türlü nesnelere değdiği için bunların kokularını harmanlar. Seyahat boyunca hayvan dışkısı, çöp, yiyecek gibi şeylerin üzerinden geçen lastik, köpekler için kusursuz bir idrar bırakma alanına dönüşür.

Üstelik lastiklere bir kez bir köpek işediğinde bu bir döngü haline gelir ve diğer köpekler de artık o lastiğe uğramaya başlar. Ayrıca şehirlerde artık yeterince ağaç olmadığı için köpekler zamanla ister istemez lastiklere yöneldiler.

Peki arabanızın lastiklerinin köpek idrarı kokmaması için ne yapabilirsiniz?

Görseldeki gibi bir kılıf alabilirsiniz. Bununla uğraşmak istemiyorsanız lastiklere bir miktar limon suyu veya sirke dökebilirsiniz. Ayrıca yollardan biriken pisliklerin lastikte kalıntı ve kokuları toplamaması için tekerleği düzenli olarak yıkamanız gerekir. Enfekte olmuş köpek dışkısı ille bulaşan parvovirüsü hafife almamanız gerekir, ölümcül sonuçlara yol açabilmektedir.

Evcil köpeğiniz de bu davranışı gerçekleştirecektir. Bunu yapmaması için onu cezalandırmak yerine eğitmeniz sizin ve köpeğiniz için daha yararlı olacaktır. Ayrıca evcil köpeğinizin aşılarının tam olduğundan emin olun, parvovirüs tehlikesine maruz kalabilir.

Bu davranışı çoğu zaman sadece erkek köpekler sergiler.

İdrarı bacaklarını kaldırarak özelikle yükseğe yaparlar çünkü başka bir köpeğin burun hizasına gelmesi gerektiğini bilirler.

Belki de arabaların diyar diyar gezdiklerini bildikleri için bölgelerini bu şekilde daha fazla genişletmek istiyorlardır, kim bilir.