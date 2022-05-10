Sadece arabaları değil motosikletleri, bisikletleri, scooter'ları da kovalayan köpeklerin bu davranışı ortaya koymalarının nedeni tamamen içgüdüsel.

Üstelik köpeklerin yanından bu tip araçlarla geçmeniz de gerekmez, koşarak veya bir patenle de geçseniz kovalanabilirsiniz. Özellikle kuryeler, postacılar bu nedenle gerilim dolu anlar yaşayabiliyorlar.

Eğer yanlarından yürüyerek geçerseniz kovalanma riskini önemli ölçüde düşürürsünüz. Yürümenize rağmen kovalamaya yeltenirlerse korkup kaçmak yerine tepki vermeyerek durmanızda fayda var.

Köpekler "bölgelerini koruma" odaklı canlılardır.

Doğalarının vazgeçilmez olan bu özellikleri nedeniyle kendi bölgelerini oluşturarak o alanı sahiplenirler. Bölgelerine hızla giren ve onlar için tehlike işareti olan araçlara bu yüzden havlarlar ve bölgeden çıkıncaya dek onları kovalarlar.

Bir diğer faktör ise "avcılık" içgüdüsüdür.

Vahşi doğadaki atalarından kalan bu dürtülerini gidermek amacıyla şehir hayatında ceylan vb. avlara en çok benzeyen şey olan araçları kovalamak isterler. Ancak yemek istedikleri için değil sadece kovalamak istedikleri için.

Zaten araca yetiştikten sonra veya araç durduktan sonra ne yapacaklarını bilmezler, genellikle oradan uzaklaşırlar. Yani Joker'in "Ben arabaları kovalayan bir köpek gibiyim. Yakalarsam ne yapacağımı bilemem, sadece yaparım." repliğindeki durum gibi.

Tabii bazı durumlarda arabaları parçalayabilirler de.

İçgüdüleri fazla baskın çıkarsa ve sürünün normali haline gelirse videodaki gibi olaylar yaşanabilir.

Fakat her köpek av amacıyla araba, otobüs kovalamayabilir. Belki de sadece otobüsü kaçırmamak için koşuyordur, kim bilir.