Köpeğinizin tuvaletini yaparken, gözünüzün içine uzun uzun baktığına mutlaka şahit olmuşsunuzdur. Nihayetinde bunu her gün 2 veya 3 kez yaşıyorsunuz öyle değil mi? Peki sebebini hiç düşündünüz mü?

Köpeklerin tam da dışkılama sırasında neden sahiplerinin gözlerinin içine baktığını? Biraz tuhaf gibi gözüküyor ancak emin olun haklı sebepleri var.

Peki bu sebepler neler?

Bilim insanları, köpeklerin tuvaletlerini yaparken neden bunu yaptıklarından %100 emin olamasa da çeşitli teorileri var.

Özellikle vahşi doğada köpekler, dışkılarını etrafa bıraktıklarında yırtıcılara veya diğer köpeklere karşı savunmasız kaldıklarını düşünüyorlar. İşte tam olarak böyle hissettikleri için, dışkılarını yaparken birine veya bulundukları bölgeye güven duymak istiyorlar.

Köpek sahipleri bilir ki patili dostlarımız, dışkılarını genellikle gelişigüzel yerlere yapmazlar. Her köpeğin dışkısını bırakması için aklında tuttuğu spesifik bazı bölgeler olur. Bu bir köşe başı, bir ağacın dibi veya herhangi bir çalılık olabilir.

Köpekler, dışkılarını çoğunlukla aynı yere yaptıklarında, aslında orayı kendi bölgeleri belliyorlar ve bir nevi o alana güveniyorlar.

Aynı şekilde dışkı yaparken, sahibe duyulan güven de çok önemli.

Birçok araştırmacı, veteriner ve bu alanda uzman kişilere göre köpekler, gezinti esnasında ilk dışkılamasını eğer yarım saat geçmesine rağmen bir türlü yapmıyorsa bu sahibine güvenmiyor anlamına geliyor. Yani dışkılarını rahatça yapmaları için sahipleri ile arasında bir güven duygusu inşa etmeleri gerekiyor.

Örneğin bazı köpekler, uzun gezintilere rağmen hem idrarını hem de dışkını bir türlü yapmıyor. Eve geldikleri ilk anda ise herhangi bir yere dışkılayabiliyorlar. İşte bu tamamen köpek-insan ilişkisinin yolunda olmadığını gösteriyor.

Bunun yanı sıra köpeklerin dışkılarını yaparken, bir onay veya ödül bekliyor olma ihtimalleri yüksek.

Mesela köpeğinizin aşıları tamamlanana kadar eğer onun evin içine veya balkona dışlamasına izin verdiyseniz ve belli bir süre sonra artık dışarı dışkılamasını istediyseniz, köpek bunu yapmak için bir onaya ihtiyaç duyacaktır.

İdrarını ve dışkısını dışarıya yapmayı öğrenmesi için dışkıladıktan sonra ona “Aferin” şeklinde seslenip başını okşayabilir veya bir ödül maması verebilirsiniz. Böylece köpek yaptığının doğru bir şey olduğunu kavrayabilir ve bu davranışı sürdürebilir.

İşte dışkılama yaparken bizler ile göz göze gelmelerinin muhtemel sebebi de bu. Köpek, dışkısını sokağın bir köşesine bırakırken zaten dışarıdaki hayvanlardan dolayı tehdit altında ve savunmasız hissediyor.

Bunu rahatça yapabilmek için de sahibinin onayına ihtiyaç duyuyor. Yani gözlerinin içine içine bakıyor.

Köpeğinizle böyle bir anda göz göze geldiğinizde ona gülümsemeniz ve onu onaylarcasına başınızı aşağı yukarı sallamanız faydalı olur. Ancak bu, bazı köpeklerin istemediği bir davranış biçimi de olabilir.

Çoğunluğu oluşturmasa da bazı köpekler, tuvaletlerini yaptıkları esnada sahiplerinin onları görmelerini istemez. Böyle bir durumda başınızı herhangi bir yere çevirmeniz ve onu görmüyormuş gibi davranmanız çok daha faydalı olabilir.

Çoğu uzmana göre köpeklerde, tıpkı insanlarda olduğu gibi utanma duygusu yoktur. Yani muhtemelen bu utangaçlığın göstergesi değil. Ancak onların neyi ne amaçla yaptığı çözemesek bile, deneme-yanılma yolu ile kendi köpeğimiz için hangi davranış biçiminin daha doğru olacağını bulabiliriz.

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