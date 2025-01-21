Köpeklerde en sık görülen rahatsızlıklar:

Köpekler ile insanların ne kadar çok ortak noktası var öyle değil mi? Onlar da tıpkı bizim gibi üzülebiliyor, mutlu olabiliyor veya hasta olabiliyor. Hatta bazı hastalıkları, insanların hastalıkları ile tıpatıp aynı.

Peki köpeklerde en sık görülen rahatsızlıkların hangileri olduğunu biliyor musunuz? Patili dostlarımız en çok hangi sağlık problemleri ile mücadele ediyor?

Onların yaşları, ırkları veya fiziksel özellikleri bu hastalıklarda nasıl bir rol oynuyor?

Diş eti hastalıkları

Köpekler yemek yedikten hemen sonra yiyecek, tükürük, bakteri ve diğer parçacıklar, dişlerinin üzerinde plak ismi verilen yapışkan bir tabaka oluşturuyor. Bu plaklar zamanla sertleşip tartar hâline gelebiliyor.

Tartar ise çıkarılması zor olan pürüzlü ve sert bir madde. Ayrıca daha fazla plağın birikip büyümesi için de harika bir alan. Hem plaklar hem tartarlar, bakteri açısından oldukça zengin. İşte bu bakteriler, diş eti hastalıklarına neden olabiliyor ve köpeklerin dişlerini aşındıran bir asit üretebiliyor.

Böylece diş çürükleri meydana geliyor. Eğer köpeğinizde; kötü nefes, diş eti kanaması veya yiyeceklere ve çiğneme oyuncaklarına karşı ilgi kaybı varsa diş çürüğü olabilir.

Kulak enfeksiyonları

Çeşitli parçacıklar veya atıklar, köpeklerin kulağına sıkışabilir. Uzun ve dar kulak kanalları da keskin bir kıvrımla desteklendiğinden, kulakları temiz kalmasını zorlaştırıyor. Ayrıca bazı köpekler veya ırklar, kulak enfeksiyonlarına diğerlerinden daha yatkın olabiliyor.

Özellikle sarkık ve uzun kulaklı köpeklerin kulak enfeksiyonları geliştirme riski daha da yüksek. Eğer köpeğinizin kulaklarında tekrar tekrar kaşınma, aşırı ovma, akıntı, kötü koku veya denge eksikliği varsa kulak enfeksiyonuna yakalanmış olabilir.

Obezite

Aslında obezite hem insanlarda hem de köpeklerde gittikçe yaygınlaşan sağlık problemlerinden biri. Her ırktan köpek zaman zaman kilo problemleri yaşabiliyor. Bizim gibi patili dostlarımızın da formda ve sağlıklı kalmaları için dengeli bir beslenme düzenine ve doğru miktarda egzersize ihtiyacı var.

Köpeğiniz son zamanlarda nefes alıp vermekte zorlanıyorsa, sık sık uyuyorsa, çabuk yoruluyorsa, kalın bir boyna sahipse ve daha yuvarlak bir yüze sahip olduysa kilo problemi olabilir.

Anal kese sıkışması

Köpeklerin popolarının her iki yanında, birbirlerinin popolarını koklayarak birbirlerini tanımalarına olanak sağlayan, bölgelerini işaretlemeye yardımcı olan, ve aynı zamanda kokulu ve yağlı bir sıvı üreten iki küçük bez bulunuyor.

Aslında köpeklerin anal kesesi genellikle kaka yaparken doğal olarak boşalıyor fakat bez tıkanırsa enfekte olabiliyor. Böylece popo kısmında ağrı ve şişkinlik meydana gelebiliyor.

Eğer köpeğiniz sık sık poposunu bir yerlere sürtüyorsa veya anal bez sıvısının renginde değişiklikler varsa, anal kese sıkışması ile mücadele ediyor olabilir.

Aşırı uzayan tırnaklar

Köpeklerin uzun tırnakları; yırtılmaya, bölünmeye, kırılmaya ve çatlamaya daha yaygın. Bu da onlar için çok acı verici bir süreç. Ayrıca bir köpek, uzun tırnakları ile ayakta durduğunda veya yürüdüğünde, istemsizce ayaklarının yanlış kısımlarına baskı uyguluyor.

Bu da patilerinin diğer kısımlarına kolaylıkla yayılabilen ve topallamaya neden olabilen ağrı ve rahatsızlıklara neden oluyor.

Kusma

Köpekler tıpkı insanlar gibi sindirimi zor veya imkânsız olan şeyleri yuttuklarında bunları geri boşaltmak için kusuyorlar. Ancak kusma bazı zamanlar, altta yatan farklı bir hastalığın işareti de olabiliyor.

İshal

Hassas Görsel

Bir köpek; beslenme düzenindeki değişiklikler, stres ve parazit gibi nedenler başta olmak üzere birçok farklı sağlık probleminden dolayı ishal olabiliyor. Eğer köpeğinizin ishaline başka bir şeyler de eşlik ediyorsa, bir veteriner ziyareti gerçekleştirmenizde fayda var.

Artrit

Artrit, aslında genellikle yaşlı köpeklerde en şiddetli görülen fakat her yaşta gelişebilen ağrılı ve yaygın bir rahatsızlık. Daha kilolu köpekler ve daha büyük ırkların, bu rahatsızlığa yakalanma ihtimali çok daha yüksek.

Eğer köpeğinizin eklemlerinde şişme, genel bir irkilme, bazı bölgelerde sertlikler gözlemliyorsanız artrit rahatsızlığı ile mücadele ediyor olabilir.

Özetle köpeklerin sık karşılaştığı sağlık problemleri arasında; diş eti hastalıkları, kulak enfeksiyonları, obezite, anal kese sıkışması, uzun tırnaklar, ishal, kusma ve artrit vardır. Elbette tüm bu rahatsızlıkların teşhisinde veteriner ziyaretleri önemli bir rol oynar. Bu içeriğimiz, yalnızca ön bir bilgilendirme amaçlıdır.

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