Her insanın favori bir rengi var öyle değil mi? Peki ya hayvanların? Örneğin köpeklerin? Bilim insanlarının yaptığı farklı çalışmalara göre, köpeklerin de her fırsatta özellikle tercih ettiği ve yöneldiği bir renk var.

Peki bu tercih, neye göre şekilleniyor? Her köpekte farklılık gösteriyor mu? Sizce bu renk hangisi?

Gelin, köpeklere dair bir gizemi çözelim.

Köpekler, renkleri insanlardan farklı bir şekilde görüyorlar.

Şöyle ki onların gözlerinde tıpkı bizimkilerde de olduğu gibi koniler var. Ancak bu koni olarak bilinen renklere duyarlı hücrelerin sayısı bizimkilerden çok daha az. Yani köpekler renkleri, bizimki kadar çeşitli göremiyorlar.

İnsanlarda yeşil, mavi ve kırmızı gibi birçok rengi algılamamızı sağlayan üç tip koni bulunuyor fakat köpeklerde yalnızca iki tipi var. Bu da onların görüşünü, kırmızı-yeşil renk körü olan bir kişinin görüşüne benzer hâle getiriyor.

Yani köpekler, öncelikle sarı ve mavinin tonlarını ayırt edebiliyor. Kırmızı, yeşil, turuncu ve gri tonları ise soluk olarak görülüyor. Onların sahip olduğu bu renk algıları, kırmızı ve yeşil gibi renkleri kavrayamamalarına neden olsa da özellikle sarının oldukça canlı bir biçimde öne çıkmasına katkı sağlıyor.

Ancak tüm bunlar aslında şimdiye dek hâkim olduklarımız. Yapılan son araştırmalara göre elimizde bunu kanıtlayan farklı çalışmalar da var.

Örneğin araştırmacılar, 134 farklı köpekle bir deney yürütüyorlar ve her köpeğe seçmesi için mavi, sarı ve gri kaplar veriyorlar. Şaşırtıcı bir şekilde 134 köpeğin 72’si, hiç şüphe etmeden direkt sarı kaba yöneliyor.

Yani sarı renk, köpeklerin favorisi oluyor. Sonrasında ekip, bu testi kaplarda yiyecek olmadan tekrarlıyor ve sonuçta herhangi bir değişiklik olmuyor. Aslında bu çalışma bizlere, sıradan bir tercihten çok daha fazlasını gösteriyor.

Çünkü bu 134 köpeğin tamamı sokakta yaşıyor, sahiplenilmemiş ve eğitilmemiş. Yani bu sarı renge karşı doğal bir çekim.

Fakat araştırmacılar, bununla da sınırlı kalmıyor.

Bu sefer köpeklere, sarı renk tercihinin ne kadar güçlü olduğunu test etmek amacıyla daha zorlayıcı bir seçenek sunuyorlar. Bu kez içinde yiyecek bulunan gri renkli kaplar ve içi boş sarı renkli kaplar seçime tabi tutuluyor.

Karnı çoğunlukla aç olan bir sokak köpeğinin yemek dolu gri kabı seçmesi beklenir öyle değil mi? Ancak durum pek de öyle olmuyor. 52 köpekten 41’i, içi boş olan sarı renkli kaseyi tercih ederken yalnızca 11’i içi bisküvi ile dolu olan gri renkli kabı tercih ediyor.

Gri renkli kabın içine tavuk konduğunda ise 52 köpekten 47’si yine sarı kaba yönelmeyi tercih ediyor. Yani tüm bunlar sarıya olan ilgi ve merakın, yeme dürtülerinden çok daha kuvvetli olduğunu bizlere gösteriyor.

Burdan vardığımız sonuç da hâliyle şu oluyor: Köpeklerin de tıpkı bizler gibi favori renkleri var. Ancak bu favorilik, onların keyfi tercihine göre değil, gözlerinin en net ve parlak gördüğü renge göre şekilleniyor.

Köpeklerle ilgili ilginizi çekebilecek diğer içeriklerimiz: