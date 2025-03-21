Köpeklerin dünyayı siyah beyaz gördüğünü mutlaka bir yerlerden duymuşsunuzdur. Bu bilgi, yıllardır ortada dolaşan, doğru olmayan bir bilgidir. Evet, köpekler bazı renkleri göremiyor, ancak bu durum onları renk körü de yapmıyor.

Madem öyle, neden yıllardır herkes doğru bilinen bu yanlışı hâlâ doğru olarak yaymaya devam ediyor?

Kaldı ki bu durum gerçek değilse, köpekler dünyayı hangi renk görüyor?

Köpeklerin, bizlerden farklı bir renk algısına sahip oldukları doğru.

İnsan gözü, istisnalar dışında her rengi görebiliyor. Bazı renklerin ayırt edilememesi durumunda renk körlüğü ortaya çıkıyor. Köpeklerin bazı renkleri görememe durumunu da aslında buna benzetebiliriz.

İnsan gözünde kırmızı, yeşil ve mavi tonlarını algılayan üç tip renk reseptörü bulunurken, köpeklerde sadece mavi ve sarı tonlarını ayırt eden reseptör bulunuyor. Bilimsel adıyla bu durum, dichromatictir.

Bu yüzden köpekler, yeşil rengi ayırt edemiyorlar.

Çünkü yeşil dalga boyları, köpeklerin algıladığı sarı ve yeşil spektrumun içinde gri ya da soluk sarı olarak görünüyor. Kırmızı ve turuncu renkleri kahverengi gibi algılarlarken mavi ve mor tonlarını çok net olarak görürler.

Köpekler için bu durum, bir adaptasyonun sonucudur. Geceleri avlanma, hareket algılama ve düşük ışıkta görüş gibi yetenekler, ataları olan kurtlar için renk algısından daha önemliydi.

Zamanla bu şekilde adaptasyon sağlayan köpekleri, kırmızı-yeşil renk körlüğü yaşayan insanlara benzetebiliriz.

Sanılanın aksine köpekler, dünyayı siyah beyaz görmüyorlar. Bazı renkleri çok net bir şekilde ayırt etseler de bazı renkler, “renksiz” değil; sadece daha soluk ve gri görünüyor. Yeşil bir çimen, köpeklere sarı gibi gelebilirken kırmızı oyuncak, gri tonlarında görünebiliyor.

Bu renk algısını bilmek, onlara oyuncak ve eğitim malzemesi seçerken de işe yarayacaktır. Zira yeşil bir obje alırsanız, köpeğin dikkatini çekmeyeceği gibi rengi algılamayacağı için pek ilgilenmeyecektir.

Onların gözünde dünya, renkten değil ışık ve kontrasttan ibaret. Yani renkler, sandığımız kadar da mühim değil…

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