Bir hayvanın size mutlulukla baktığını görmekten daha huzur verici ne olabilir ki? Biz de bu yazımızda köpeklerin mutlu etmenin yollarını bir araya getirdik.

Dünyamızı, sokaklarımızı, evlerimizi paylaştığımız dostlarımızın mutlu olmasını hangimiz istemeyiz? Üstelik onları mutlu etmenin bu kadar kolay yolları varken.

Haydi şimdi köpek davranışçılarının önerilerinden yola çıkarak köpekleri mutlu etmenin yollarına bakalım!

Sözlü övgüler çok önemli.

Bir köpeği en çok mutlu eden şeylerden biri, sahibiyle olan iyi iletişimi. Bu yüzden ona karşı yaklaşımınız çok önemli. Onu takdir ederek olumlu pekiştirmeler yapmanız gerekiyor.

Zaten kelimeleri anlamasalar bile sesinizden, iyi bir şeyler söylediğinizi anlayabiliyorlar. Bu nedenle sevgi ve övgü dolu sözler sarf etmeniz, onları havalara uçuracak kadar mutlu edebilir...

Yürüyüş yaparken etkileşimde bulunabilirsiniz.

Dışarı çıkmak ve yürüyüş yapmak, köpeklerin en büyük ihtiyaçlarından. Zaten en başında, bu sorumluluğu almayı kabul etmelisiniz.

Yürüyüş yapan köpekler çevredeki şeyleri koklamaya bayılır. Bu esnada istedikleri şeyi koklamalarını izin verip sabırlı olmalısınız ki tatmin olabilsin.

Bunun yanı sıra sadece yürütmek yerine onunla oyunlar oynamak ve heyecanına ortak olmak, aranızdaki bağı kuvvetlendireceğinden ve onu çok mutlu edeceğinden emin olabilirsiniz.

Fiziksel teması eksik etmeyin.

Birçok köpek; başının, sırtının, poposunun okşanmasından çok keyif alır. Fiziksel temas ile aranızdaki bağ da güçlenir. Bu yüzden, eğer temasa karşı tepki vermek gibi özel bir durumu yoksa, onu sevdiğinizi bu şekilde sık sık gösterebilirsiniz. Sevildiğini hisseden köpekten daha mutlu bir köpek olamaz...

Evinizi, onun için daha konforlu ve eğlenceli hâle getirebilirsiniz.

Özellikle kötü hava şartlarının olduğu günlerde, köpeğinizi dışarıda fazla gezdirmediyseniz enerjisine evde atması gerekir. Bunun için evde onu meşgul edecek şeylerin olması önemli. Bardakların altına gizlenmiş mamalar, oyuncak toplar, hatta battaniyeden yapılmış parkurlar bile… Hepsi onu keyiflendirecek şeyler.

Ayrıca evde, kendine ait konforlu bir alanı olmalı. İster boyutuna uygun minder, kapısı açık bir kafes, köpek yuvası… Alanlarını sahiplenmek ve konforla yatabilmek, hoşlarına gidecek.

Yeni yiyecekler keşfedebilirsiniz.

Tek bir kuru mamada sabit kalıp yıllar boyunca aynı mamayı yedirmek pek iyi bir fikir olmayabilir. Veterinerizin tavsiyesiyle, ara sıra kuru mama değişikliğine gitmenizin yanı sıra ödül mamalarını ve yaş mamaları ara sıra tercih edebilirsiniz.

Ancak burada dikkat edilmesi gereken bir nokta var: Piyasada bu ödül mamalarının ve yaş mamalarının çok fazla kalitesiz versiyonları bulunuyor. İçerikleri, hayvanlara yarardan çok zarar veriyor. Bu nedenle güvenilir markalarınkini tercih etmelisiniz. Veterineriniz, bu konuda da size yardımcı olacaktır.

Bir de köpek masajını deneyin!

Masaj, sadece insanlar için keyif verici bir aktivite değil. Köpeklerin de kaygısını azaltıp kan dolaşımını artırıyor. Ayrıca sizinle arasındaki bağı güçlendiriyor. Vücuduna, dairesel hareketlerle yumuşak yumuşak masaj yaparak zevkten dört köşe olmalarını sağlayabilirsiniz. Tabii dokunulmasını istemediği noktaları gözlemlemeyi ve temkinli yaklaşmayı unutmayın!

Zihinlerini aktif tutmayı ihmal etmeyin.

Aktif ve zeki hayvanlar olan köpeklerin, zihinlerini ve bedenlerini kullanmaları için fırsatlar sunmalısınız. Mesela etkileşimli bulmacalar, oyuncaklar, ödül tabanlı eğitimler gibi şeyleri deneyebilirsiniz.

Böylece can sıkıntılarını gidermelerinin yanı sıra yeni beceriler kazanmalarını sağlarsınız.

Son olarak, bireysel farklılıklarını göz önünde bulundurun.

Her köpeğin kişiliği ve ihtiyaçları benzersiz. Kimileri sarılmayı severken kimileri oyun oynamayı tercih eder. Kimileri sosyalleşmekten zevk alırken kimileri pek dost canlısı değildir… Bu noktada köpeğinizi tanımak ve aktiviteleri, rutinleri onun kişiliğine göre ayarlamak elzem.

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