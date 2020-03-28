Koronavirüsün Türkiye’de Nasıl Yayıldığını Gösteren Video

Neredeyse dünyanın her noktasında kendisini hissettiren koronavirüs, ülkemizde de can almaya başladı. Peki, bu virüs ülkemizde nasıl yayıldı? İşte bunu gösteren bir video yayınlandı.

Dünya geneline yayılan, 600 binden fazla insana bulaşan ve 27 binden fazla kişinin ölümüne sebep olan koronavirüs, bu ay içerisinde ülkemizde de görülmeye başlandı. Açıklanan resmi verilere göre, ülkemizde koronavirüsle bağlantılı 5 bin 698 vaka tespit edilirken salgınla bağlantılı olarak 92 kişi de hayatını kaybetti.

Peki, koronavirüs Türkiye’ye nasıl yayıldı?

Aslında virüs ülkemizde görülmeden önce ‘çevremizi sardı’ desek yeridir. Mart ayında ülkemizdeki ilk vaka resmi olarak tespit edilmeden önce komşularımız olan Yunanistan, İran, Gürcistan, Irak ve Ermenistan’da koronavirüs vakaları görülmüştü.

Ayrıca Veloxity isimli şirket, salgının en çok görüldüğü ülkelerden Türkiye’ye gelen kişilerin rotalarını izledi. Bu ülkelerden gelen yolcular, ülkemizdeki birçok şehirde bulunsa da yoğunluk iki şehirde toplandı: İstanbul ve Van.

İstanbul başı çekiyor

Mobil müşteri deneyimi hizmeti sunan Veloxity’nin verilerine göre, salgının en çok görüldüğü ülkeler arasında yer alan İtalya, Almanya, İspanya, İran ve Suudi Arabistan’dan birçok yolcu ülkemize geldi. Bu beş ülkeden gelen yolcuların büyük bir çoğunluğunun ortak durağı ise İstanbul olmuş.

Veloxity’nin verileri 26 Şubat ile 26 Mart tarihi arasını kapsıyor. 28 Mart 2020 tarihi itibariyle bu beş ülkedeki vaka ve ölüm sayıları ise şöyle;

İtalya: 86 bin 498 vaka, 9.134 can kaybı

İspanya: 65 bin 719 vaka, 5.138 can kaybı

Almanya: 53 bin 340 vaka, 395 can kaybı

İran: 32 bin 332 vaka, 2.378 can kaybı

Suudi Arabistan: 1.104 vaka, 3 can kaybı

Yolcu rotalarına bakıldığında Almanya’dan gelen yolcuların Türkiye’nin dört bir yanına dağıldığı görülüyor. İran’dan gelen yolcular, daha çok Doğu ve Güneydoğu bölgelerine giderken en çok uğradıkları nokta Van oldu.