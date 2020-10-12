Bir grup Çinli ve ABD’li bilim insanı, Covid-19 virüsünün insan hücresinde girdiğinde neler yaptığını gösteren bir dizi grafik yayınladı. Bu görüntüler, süper bilgisayarlar tarafından yüksek işlem güçleri kullanılarak oluşturuldu.

2020’nin başından beri tüm dünyayı fazlasıyla etkileyen Covid-19 pandemisi, günlük hayatımızda pek çok farklılığa sebep oldu. Modern tarihin gördüğü en büyük salgın olan Covid-19, bir süre daha hayatımızın gerçekliği olmaya devam edecek. Bu konuda sürekli araştırmalar yapan bilim insanları, son olarak Covid-19 virüsünün insan hücreleriyle etkileşim anını sanal gerçeklik teknolojisine sahip süper bilgisayarlar yardımıyla görüntüledi.

Bir grup Çinli ve ABD’li bilim insanı tarafından Pekin’de bulunan Tsinghua Üniversitesi’nde görevli Biyolog Dr. Sai Li önderliğinde gerçekleşen bu araştırmada, koronavirüsün insan hücreleriyle nasıl etkileşim halinde olduğu net bir biçimde görülüyor.

Li: Virüsü en net gören kişiyim

Araştırmayla ilgili açıklamalarda bulunan Dr. Sai Li, basına yaptığı açıklamada “Virüsü bu kadar iyi çözünürlükte gören dünyadaki ilk kişi olduğumu düşünüyorum” dedi. Virüsün proteinlerinin insan hücrelerine nasıl kaydığını öğrenmelerini sağlayan bu çalışma Covid-19’un insan biyokimyasını nasıl ele geçirdiğini gösteriyor. Araştırma ekibi, bu çalışmayla birlikte son derece detaylı fotoğraflar da paylaştı. İnsan hücrelerine zarar veren Covid-19 virüsü, bazı hücreleri yeni virüsler yapmak için “kreş” olarak kullanılıyor.

Araştırmada Çin ve ABD ortaklığı

Dr. Li ve ekibinin çalışmalarını ilerleten ABD’nin San Diego kentindeki Amaro Laboratuvarı bilim insanları, süper bilgisayarlar kullanarak virüsün insan hücreleriyle etkileşimini ortaya koyan yüksek çözünürlüklü fotoğraflar elde ederek projeye önemli katkıda bulundu.