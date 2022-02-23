Koronavirüsün Erkekler Üzerindeki Yeni Etkisi Ortaya Çıktı

Koronavirüsün erkeklerde cinsel isteksizlik ve hatta kısırlık gibi sağlık sorunlarına yol açtığı tespit edildi. Hamsterlar üzerinde yapılan araştırma, virüsün varyant fark etmeden her zaman aynı sonucu gösterdiğini ortaya koydu.

Hong Kong Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, 2019'dan beri hayatımızı esir almış olan koronavirüs pandemisiyle ilgili bir çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar sonucunda, hastalığa yakalanmanın erkeklerde cinsel sağlık sorunlarına yol açtığı tespit edildi. Zira hastalık, testislerde çok ciddi hasar bırakıyor.

Yapılan incelemeler sonucunda, koronavirüsün testislerde bıraktığı hasar nedeniyle erkeklerde hormonal değişime yol açtığı tespit edildi. Öyle ki bu hastalık; erkeklerde cinsel isteksizlik ve hatta kısırlık gibi sorunlara yol açıyor. Uzmanlar, COVID-19 aşısının bu tür komplikasyonlara karşı koruyucu olabileceğini açıkladılar.

Testis ağrısı, bazı COVID-19 hastalarında görülüyordu

Daha önceki raporlar, COVID-19'a yakalanan bazı erkeklerin testislerinde ağrı olduğunu ortaya koymuştu. Ellerindeki tüm bulguları birleştirerek hamsterlar üzerinde bir araştırma yapan bilim insanları, tezlerinin doğru olduğu sonucuna ulaştılar. Öyle ki koronavirüs bulaşan hamsterların sperm sayısı, virüs bulaştıktan sonraki 4-7 gün arasında azalıyordu. Ayrıca testis boyutları ve ağırlığı da bu süreçte azalmıştı. Kobay olarak kullanılan farelerdeki cinsel isteksizlik ise 47 ila 120 gün aralığında sürmüştü.

Araştırmalar kapsamında koronavirüsün testislerde iltihaba yol açtığı da tespit edildi. Üstelik bilim insanları, bu durumun varyantlar özelinde olmadığı sonucuna ulaştılar. Yani omicron ve delta varyantı gibi virüs türlerinde de sonuç aynıydı. Daha önce koronavirüs aşısının benzer sorunlara yol açtığı iddia edilmiş olsa da son bulgular, durumun pek de böyle olmadığını gözler önüne sermiş oldu.