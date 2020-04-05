Koronavirüs, Gençleri de Şiddetli Bir Şekilde Etkiliyor

Dünya genelinde 206 ülkede kendisini hissettiren koronavirüs, ayrıca 60 binden fazla insanın da hayatını kaybetmesine neden oldu. DSÖ'den yapılan açıklamaya göre, virüs sebebiyle risk altında olanlar ise sadece yaşlılar ve hastalar değil.

Koronavirüs salgını yayılmaya başladıktan sonra genel olarak uyarılar 60 yaş ve üstünde toplanmıştı. En çok bu yaş grubunda yoğun bakım ve ölüm vakaları görülüyordu. Ancak görünüşe göre yeni vakalarla birlikte bazı yeni veriler de ortaya çıkıyor.

Dünya Sağlık Örgütü, daha fazla gencin koronavirüsü ağır bir şekilde deneyimlemeye başladığını açıkladı. 200’den fazla ülkeye yayılan virüs, genç insanların da ciddi bir şekilde hastalanmasına ve hayatını kaybetmesine sebep oluyor.

Gençler, COVID-19’u ağır bir şekilde deneyimliyor

Dünya Sağlık Örgütü yöneticisi Dr. Maria Van Kerkhove, düzenlenen basın toplantısında genellikle farklı sağlık problemleri bulunan yaşlı kişilerin hastalığı ağır atlattığını söyledi. Kerkhove “Hâlâ bilmediğimiz birçok şey var. Bazı ülkelerde 30'lu, 40'lı, 50'li yaşlarındaki insanların yoğun bakıma alındığını ve öldüğünü görüyoruz” dedi.

Dr. Kerkhove, giderek daha fazla gencin koronavirüs sebebiyle hastalığı ağır şekilde deneyimlediğini söyledi. DSÖ acil durum programı yöneticisi Dr. Mike Ryan ise virüsün sadece yaşlıları ve başka hastalıkları bulunanları ciddi olarak etkilediğini düşünmenin yanlış olduğunu söyledi.

Independent Turkish’te yer alan habere göre, İtalya’da yoğun bakımda bulunan hastaların %10 ile %15’i 50 yaşın altındaki insanlardan oluşuyor. Ayrıca Güney Kore’de gerçekleşen 6 ölümden bir tanesinin 60 yaşın altındaki insanlar olduğu belirtiliyor.

Ryan, hastalığın sadece yaşlılarda ağır bir şekilde hissedildiği yönündeki inanca dair olarak ise “Bu hastalığın gençlerde hafif, yaşlılarda şiddetli olduğuna kendimizi inandırmaya çalıştığımız bir dünyada yaşıyoruz ve problem tam da buradan kaynaklanıyor.” dedi.

Şu an dünya genelinde 1 milyon 200 binden fazla koronavirüs vakası tespit edilmiş durumda. Bu vakalardan 207 bin 301’i yeniden sağlığına kavuşurken 64 bin 787’si hayatını kaybetti.