Koronavirüsün 'Hassas Noktası' Tespit Edildi

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, hayatı durma noktasına getirirken bir yandan da virüsü durduracak tedavi yöntemleri üzerinde çalışılıyor. Geçtiğimiz günlerde tedavi konusunda oldukça işe yarayabilecek bir gelişme yaşandı.

Çin’de ortaya çıkan ve neredeyse tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, açıklanan resmi rakamlara göre dünya genelinde 1,2 milyondan fazla kişiye bulaşırken, 64 binden fazla kişinin de hayatını kaybetmesine neden oldu.

Neredeyse tüm dünyada hayatı durma noktasına getiren, birçok ülkede karantina uygulanmasına sebep olan koronavirüsün sebep olduğu COVID-19 hastalığı için tedavi arayışları devam ediyor. Araştırmacılar, hastalığın tedavisinde oldukça işe yarayacak bir keşifte bulunduğunu açıkladı.

Koronavirüsün hassas noktası bulundu

T24’te yer alan habere göre San Diego’da bulunan Scripps Araştırma Enstitüsü’nden bilim insanları virüs salgınının tedavisi üzerinde çalışmaya devam ediyor. Enstitü, gerçekleştirilen bu araştırmalar sırasında virüsün ‘hassas noktasını’ bulduklarını açıkladılar. Yaşanan bu gelişmenin, virüse karşı bir aşı geliştirmeyi kolaylaştıracağı da açıklandı.

COVID-19 hastalığının tedavisinde oldukça önemli bir rol oynayacağı düşünülen bu araştırma Science dergisinde yayınlandı. Yayınlanan araştırmada yer alan bilgiye göre, koronavirüsün bu hızlı ilerleyişini durduracak olan antikorun en etkili olacağı nokta tespit edildi.

Scripps Araştırma Enstitüsü biyoloğu Ian Wilson, antikorların virüsü hangi noktada yakalayabileceğini ve durdurabileceğini bulduklarını ifade etti. Ian Wilson ve ekibi, 2006 yılında SARS virüsüne yakalanmış bir hastanın vücudundaki antikorları koronavirüs üzerine denedi.

Şiddetli akut solunum yolu sendromu (SARS), 2002 – 2003 yılları arasında Hong Kong’da başlayan, 8 bin 422 kişiye bulaşan ve 916 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan bir salgındı. %10,9 gibi bir öldürücülük oranına sahip olan SARS’ın yayılması tamamen önlenmişti.

Ian Wilson, gerçekleştirdiği keşif ile ilgili olarak yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Bulgular, aşıların yapımına yardımcı olabilir. Bu antikor, virüsü öldürmüyor fakat bu araştırma virüsün ilerleyişini durdurmak için doğru noktanın tespit edilmesini sağlıyor.”