Koronavirüs Vaka Sayısında İspanya, İtalya'yı Geçti

Koronavirüs, son günlerde merkezini Avrupa’dan ABD’ye çevirmişti. Avrupa’da İtalya genelinde ilerlemesini sürdüren koronavirüs, bugünle birlikte Avrupa’daki merkezini İspanya’ya kaydırdı.

Koronavirüsün ABD’de yayılmaya başlamasının ardından salgın vites artırmış görünüyor. Çok kısa sürede 1 milyon sınırını geçen Covid-19, merkez noktalarından Avrupa’da çok sayıda can almaya da devam ediyor. Uzun süredir Avrupa’da en çok koronavirüs vakası görülen ülke olan İtalya, bugün yapılan resmi açıklamanın ardından 2. sıraya yerleşti.

Salgının kontrolden çıktığı bir başka ülke olan İspanya, yeni vaka sayılarıyla Avrupa’da en fazla koronavirüs vakası görülen ülke oldu. Bu sayıyla Dünya üzerinde ABD’den sonra en fazla enfekte insan sayısında da 2. sırada yer alıyor.

İspanya tarafından yapılan açıklamaya göre ülke genelinde şu ana kadar 124.870 kişide Covid-19 tespit edildi. 11.947 kişinin hayatını kaybettiği ülkede 34.219 kişinin ise iyileştiği açıklandı. Salgının en çok vurduğu üç ülke olan ABD, İtalya ve İspanya; vaka ve ölüm sayılarında dünya genelinin çoğunluğunu oluşturuyorlar. ABD’de bugüne kadar toplamda 305.820 kişinin koronavirüse yakalandığı açıklanırken ölüm sayısı da 8.376’ya ulaştı. Dünya genelinde koronavirüs kaynaklı en çok ölümün yaşandığı İtalya’da ise şu ana kadar 124.632 kişide koronavirüs tespit edilirken 15.362 kişi hayatını kaybetti.

Bu üç ülkenin verileri bir araya gelince toplam vaka sayısınun 555.322 kişiye ulaştığı görülüyor. Virüsün dünya genelinde 1.196.553 kişiye bulaştığı düşünülürse, 3 ülke dünyanın neredeyse yarısı kadar enfekte insana ulaşmış durumda.

Türkiye’de Durum Ne?

Dünya üzerinde en fazla koronavirüs vakasının görüldüğü 9. ülke olan Türkiye’de 23.934 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Bu süreçte 501 vatandaşımız hayatını kaybederken 786 vatandaşımız ise iyileşti. Son gün açıklanan iyileşme rakamlarına baktığımızda, önümüzdeki sürecin daha umut verici olduğu görülüyor.