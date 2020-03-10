Çinli epidemiyologlar tarafından yapılan yeni bir araştırma, yeni tip corona virüsü COVID-19’un, en az 30 dakika havada kalabileceğini ve 4,5 metre uzaklıktaki bir insana enfekte olabileceğini ortaya koydu.

Çin’in orta kesimlerinde yer alan Wuhan kentinde patlak veren yeni tip corona virüsü salgını, ilk kez ortaya çıktığı Aralık 2019 tarihinden bu yana 113 binden fazla insana bulaştı. Dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı ise 4 bini geçti. Şu ana kadar dünyada bildirilen tüm vakaların yüzde 93'ü sadece dört ülkeden: Çin, İtalya, İran ve Güney Kore.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, dün yaptığı açıklamada, COVID-19’un küresel düzeyde dengesiz bir salgın olduğunu belirterek, “Pandemi tehdidi gerçek oldu” ifadelerini kullanmıştı.

Çin hükümeti bünyesinde çalışan epidemiyologlar tarafından yapılan yeni bir araştırma, yeni tip corona virüsün tahmin edilenden çok daha etkili bir enfeksiyon olduğunu gösteriyor. Araştırmaya göre COVID-19, en az 30 dakika havada kalabiliyor ve 4,5 metre mesafedeki bir insana bulaşabiliyor. Daha önce dünyadaki diğer sağlık otoriteleri tarafından tavsiye edilen “güvenli mesafe” en az 2 metreydi.

Araştırmacılar ayrıca bir yüzeydeki sıvı damlacıkların günlerce etkisini koruyabileceğini ve insanların oraya dokunduktan sonra yüzlerini ellemesi durumunda enfeksiyon riskinin artacağını belirtiyor. Çapı 5 mikrometreden daha büyük bu damlacıkların yüzeyde kaldığı süre, sıcaklık ve yüzey tipi gibi faktörlere bağlı olarak değişkenlik gösteriyor.

Araştırmaya göre virüs, yaklaşık 37 derecede cam, kumaş, metal, plastik veya kağıt üzerinde 2 ila 3 gün hayatta kalabilir. 22 Ocak’ta Çin Yeni Yılı döneminde yapılan bir otobüs yolculuğunu mercek altına alan epidemiyologlar, enfeksiyon kapan bir yolcunun otobüste bulunan 9 kişiye virüsü bulaştırdığını ortaya koydu.

Virüsün enfekte olduğu bir yolcunun, taşıyıcıya 4,5 metre mesafedeki bir koltukta oturduğunu belirten epidemiyologlar, o dönem salgın nedeniyle henüz ulusal kriz ilan edilmediği için kimsenin maske takmadığına dikkat çekiyor. Metro, otobüs, uçak, vb. gibi kapalı toplu taşıma araçlarına binerken, her zaman maske takılması gerektiğini söyleyen araştırmacılar, halka açık alanlarda mümkün olduğunca yüzey temasından kaçınılmasını ve ellerinizi temizlemeden yüzünüze kesinlikle dokunmamanızı öneriyor.

Uzmanlar ayrıca temizlik spreyi veya ıslak mendil kullanarak kapı kolları, telefonlar ve klavyeler gibi sık dokunulan yüzeylerin dezenfekte edilmesi gerektiğini belirtiyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) verilerine göre yeni tip corona virüsü şu ana kadar 113.358’den fazla kişiye bulaştı ve toplamda 4.009 insanın hayatını kaybetmesine neden oldu. Virüsü yenen kişi sayısı ise 63.913 olarak açıklandı.