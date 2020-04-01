Tüm dünyayı etkileyen yeni tip koronavirüs hızla yayılmaya devam etse de Rusya salgına ilişkin umut verici haberi duyurdu. Başkent Moskova'da koronavirüs sebebiyle karantinada bulunan 115 kişinin iyileştiğini açıkladı.

Koronavirüs ile mücadelede sevindiren haberi veren Rusya, başkent Moskova'daki karantina altında bulunan 115 kişinin iyileştiğini açıkladı. İyileşen hastalardan 45'i taburcu edildi. Son kontrolleri yapılacak olan diğer hastaların daha sonra evlerine gönderileceği açıklandı. Moskova'da test sonuçları pozitif çıkan vaka sayısı 1613'tü.

Rusya'da Ölü Sayısı 22'ye Yükseldi

Salı gecesi aktarılan son verilere göre, Moskova'da 5 kişi daha koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti. Ölen kişilerin yaş aralığı 61 ila 74 olduğu açıklandı. Hastaların koronavirüs ile beraberinde taşıdığı zatürre ve farklı kronik hastalıkları da olduğu belirtildi. Toplam ölüm sayısı ile ilgili açıklama yapılmazken, öğlen saatlerinde 17 olan sayının 5 ölüm ile beraber 22'ye yükseldiği haberleri geliyor. Fakat açıklanan resmi rakam hala 17 olarak görünüyor.

Sağlık Bakanı: Salgına Zirve Geliyor

Rusya Sağlık Bakanı Nikolay Briko, vatandaşlara yaptığı uyarıda: "Rusya'da koronavirüs salgınına zirve geliyor" dedi. Briko, önümüzdeki birkaç gün içinde hasta sayısının artıp, sonrasında giderek azalacağını söyledi. Sağlık Bakanı soğuk günlerde virüsün daha aktif olduğunu söylerken, alınan önlemler sayesinde salgının yayılmasının yavaşlatıldığı haberini verdi. Öte yandan son 24 saat içinde 500 yeni vakanın görüldüğü belirtildi. Böylece koronavirüs pozitif olan vaka sayısı 2337'ye yükseldi. Koronavirüs vakası 73 bölgede görüldüğü ifade edildi.