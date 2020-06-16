Bir Koronavirüs Aşısının Etki Süresi ve Fiyatı Açıklandı

Koronavirüs aşısı geliştirmek için çalışmalarını sürdüren AstraZeneca firmasının CEO'su Pascal Soriot, önemli açıklamalarda bulundu. Geliştirdikleri aşının insanlar üzerindeki testlerine başladıklarını ifade eden Soriot, ilacın fiyatını ve etki süresini açıkladı.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra pandemi haline dönüşen koronavirüs salgını, bugüne dek 437 bin 473 kişinin hayatına mal oldu. Koronavirüsün neden olduğu COVID-19 hastalığının daha önceden bilinmiyor olması, tedavi ve virüsü durdurma sürecini ciddi anlamda zorlaştırırken bilim insanları, hem tedavi hem de aşı geliştirmek için yoğun bir şekilde çalışıyorlar.

Az önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, bilim insanlarının en az 135 farklı koronavirüs aşısı üzerinde çalıştığından bahsettik. Bu aşı çalışmalarından bir tanesi de AstraZeneca isimli bir ilaç firması tarafından yapılıyor. Şimdi, şirketin CEO'su olarak görev yapan Pascal Soriot, geliştirdikleri aşı ile ilgili bazı açıklamalarda bulundu. Soriot'un açıklamaları, koronavirüs aşısının hayatımızın bir parçası olabileceği çıkarımına neden oluyor.

Soriot, yaptığı açıklamalarda ilk etapta 400 milyon doz aşı üretmeyi hedeflediklerini söyledi. COVID-19 hastalığına karşı geliştirdikleri aşının insanlar üzerindeki testlerini başlattıklarını ifade eden Soriot, ağustos ya da eylül ayında test sonuçlarının belli olacağını vurguluyor. Soriot'a göre eğer testler istenildiği gibi sonuçlanırsa vakit kaybetmeden seri üretim yapılacak. Aşının insanlara ulaşması ise ekim ayını bulacak.

Koronavirüs aşısı, 2 euro civarında fiyatla satışa sunulacak

Pascal Soriot'un açıklamalarına göre AstraZeneca'nın 2 milyar aşı üretme potansiyeli var. Bu potansiyeli kar etmek için kullanmayacaklarını ifade eden Soriot, aşının yaklaşık olarak 2 euroya (yaklaşık 15 TL) satılacağını söyledi. Soriot'a göre bu fiyat, aşının maliyetiyle aynı seviyede. Peki bu aşı, bir kez yapıldığında sonsuza dek koruyacak mı? Sorit, bu sorunun da cevabını veriyor.

Soriot, üzerinde çalıştıkları koronavirüs aşısının 1 yıl boyunca etki göstereceğini düşündüklerini ifade ediyor. Yani eğer bu aşı, seri üretime geçer ve dünya genelindeki 2 milyar insana ulaşmayı başarırsa, bu aşıdan her yıl 1 kez vurulmak gerekebilir.