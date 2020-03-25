Koronavirüs salgını nedeniyle birçok ülke, başka ülkelere yapılan uçuşları yasakladı. Yurtiçi uçuşlarda da salgın nedeniyle yolcu sayısının düşmesi uçuş sayılarında büyük bir azalmaya neden oldu. Flightradar’ın yayınladığı radar görüntüleri, koronavirüs nedeniyle uçak trafiğinde nasıl bir azalma yaşandığını gözler önüne seriyor.

Koronavirüs salgını şu anda 195 ülkeye yayılmış durumda. Dünya genelinde bir krize neden olan virüs salgını, havayolu şirketlerini de ağır bir şekilde etkiliyor. Birçok uzman havayollarının virüs salgını nedeniyle büyük bir kriz yaşadığını belirtiyor.

Pek çok ülke, virüs salgını görülen ülkelere uçuşları yasakladı ki 195 ülkede virüs görüldüğü düşünülürse uçak trafiğindeki azalma tahmin edilebilir. Ülkeler arası uçuşların büyük bir kısmının durması ile beraber yurtiçi uçuşların yolcu sayıları da virüs salgını nedeniyle her geçen gün azalmaya devam ediyor.

Koronavirüsü nedeni ile Avrupa'daki uçak trafiği bu şekilde

Ülkeler arası uçuşların sayısının azalması, yurtiçi uçuşlardaki zayıf yolcu talebi ve seyahat kısıtlamaları, havayolu şirketlerinin birçok uçuşu yapamamasına neden oluyor. Virüs salgını ile beraber özellikle Avrupa’daki havayolu trafiğinin çok düşük seviyelere geldiği görülüyor.

Havayolu trafiğine dair anlık bilgiler veren Flightradar’ın radar görüntüleri incelendiğinde Avrupa’daki azalan havayolu trafiği görülüyor. Flightradar’da yer alan radar görüntülerinde virüs salgını öncesindeki ile virüs salgını zamanlarındaki radar görüntüleri arasında büyük farklar görünüyor.

Salgından önceki uçak trafiği bu şekildeydi

Radar görüntülerini incelediğimizde yalnızca Avrupa'da değil, Türkiye'de de uçak trafiğinin ciddi şekilde azaldığını görebiliyoruz. Anlaşılan o ki koronavirüs salgınının tarattığı kriz ortamı çözülene kadar havayolu şirketleri rahat nefes alamayacak.