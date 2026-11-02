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2 Kasım 2026 Güncel Akaryakıt Fiyatları Bugün Ne Kadar? Mazot, Benzin, LPG Fiyatı...

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2 Kasım 2026 güncel akaryakıt fiyatları... Mazot, benzin, LPG bugün ne kadar, zam geldi mi? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya için akaryakıt fiyatlarını derledik.

2 Kasım 2026 Güncel Akaryakıt Fiyatları Bugün Ne Kadar? Mazot, Benzin, LPG Fiyatı...
Deniz Şen Deniz Şen /

2 Kasım 2026 benzin, mazot-motorin ve LPG fiyatları ne kadar? Benzin, motorin ve LPG fiyatlarında yaşanan değişimler, özellikle aracını sık kullanan sürücülerin bütçesini doğrudan etkiliyor.

Biz de bu içerikte İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya ve Konya başta olmak üzere Türkiye'nin altı büyük şehrindeki güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarını bir araya getirdik. İşte 2 Kasım 2026 akaryakıt fiyatları...

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2 Kasım 2026 Güncel Akaryakıt Fiyatları Bugün Ne Kadar? Mazot, Benzin, LPG Fiyatı...
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2 Kasım 2026 benzin fiyatları:

Şehir 2 Kasım 2026 benzin fiyatları
İstanbul 80.30 TL
Ankara 81.40 TL
İzmir 81.70 TL
Bursa 81.60
Antalya 82.70 TL

2 Kasım 2026 motorin-mazot fiyatları:

Şehir 2 Kasım 2026 motorin-mazot fiyatları
İstanbul 100.30 TL
Ankara 101.60 TL
İzmir 101.90 TL
Bursa 81.60TL
Antalya 102.90 TL

2 Kasım LPG motorin-mazot fiyatları:

Şehir 2 Kasım 2026 LPG fiyatları
İstanbul 40.60 TL
Ankara 41.29 TL
İzmir 41.20 TL
Bursa 40.60TL
Antalya 41.40 TL

Son dakika akaryakıt zamları:

  • 1 Kasım 2026, Benzin, +4,10 TL
  • 1 Kasım 2026, Motorin, +3,60 TL
  • 22 Ekim 2026, Motorin, +0,11 TL
  • 20 Ekim 2026, Motorin, +0,13 TL
  • 14 Ekim 2026, LPG (Shell), +0,23 TL
  • 3 Ekim 2026, LPG, +0,80 TL
  • 2 Ekim 2026, LPG, +4,24 TL
  • 1 Ekim 2026, Benzin, +4,10 TL
  • 1 Ekim 2026, Motorin, +3,60 TL
  • 1 Ekim 2026, LPG, +1,38 TL

1 litre mazot kaç TL Oldu?

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2 Kasım 2026 itibarıyla 1 litre mazotun (motorin) fiyatı İstanbul'da yaklaşık 100,50 TL, Ankara'da 101,60 TL, İzmir'de ise 101,90 TL seviyesinde. Bursa'da 101,50 TL, Antalya'da 102,90 TL, Konya'da ise 102,70 TL olarak listeleniyor. Akaryakıt fiyatları şehir, dağıtım şirketi ve istasyona göre küçük farklılıklar gösterebiliyor. Motorin fiyatlarındaki değişimde Brent petrol fiyatları, döviz kuru ve vergi düzenlemeleri etkili oluyor. Güncel fiyatı öğrenmek için yakıt almadan önce bulunduğunuz bölgedeki istasyonların fiyatlarını kontrol etmenizde fayda var.

1 litre benzin kaç TL?

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2 Kasım 2026 itibarıyla 1 litre benzinin fiyatı İstanbul'da yaklaşık 80,40 TL, Ankara'da 81,40 TL, İzmir'de ise 81,70 TL seviyesinde. Bursa'da 81,60 TL, Antalya'da 82,70 TL, Konya'da ise 82,50 TL olarak listeleniyor. Benzin fiyatları şehirler arasında ve akaryakıt dağıtım şirketlerine göre farklılık gösterebiliyor. Fiyatların belirlenmesinde Brent petrol, döviz kuru ve vergi düzenlemeleri etkili oluyor. Bu nedenle yakıt almadan önce bulunduğunuz bölgedeki güncel pompa fiyatlarını kontrol etmenizde fayda var.

NOT: İçerikte yer alan akaryakıt fiyatları bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Benzin, motorin ve LPG fiyatları; şehre, akaryakıt dağıtım şirketine ve istasyona göre farklılık gösterebilir. Ayrıca gün içerisinde yaşanabilecek zam veya indirimler nedeniyle pompa fiyatları değişebilir. En doğru ve güncel fiyat bilgisi için yakıt almadan önce ilgili akaryakıt istasyonunun fiyat listesini kontrol etmenizi öneririz.

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