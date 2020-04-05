İspanya’da Virüse Yakalanmayan Tek Kasaba: Zahara

Koronavirüsün en çok vurduğu ülkelerin başında gelen İspanya’da, şu ana kadar 1 bölge hariç her yerde koronavirüs vakasına rastlandı. Bu bölge ise büyük bir titizlikle korunmaya devam ediyor.

Dün itibariyle en çok koronavirüs vakasına sahip Avrupa ülkesi olan İspanya’da bir bölge dikkat çekiyor. Ülkenin tüm bölgesinde görülen koronavirüs, yalnızca Zahara de la Sierra kasabasında görülmüyor.

Tek katlı beyaz evleri olan doğa ile iç içe bir kasaba Zahara de la Sierra'da, 1.400 kişilik nüfusu olmasına rağmen henüz koronavirüs vakası bulunmuyor. İspanya’da koronavirüsün giremediği tek yer olan bölge, turistlerin de uğrak yerlerinden biri olarak görülüyor. Görünüşüyle Türkiye’den Bodrum ilçesini andıran minik kasaba, şu anda tamamen karantina altına alındı.

14 Mart’ta ülkeyi karantina altına alan İspanya, özellikle bu kasabaya çok dikkat ediyor. İnsanların evde kalmasını isteyen Zahara de la Sierra Belediye Başkanı Santiago Galvan, virüse karşı önlem almak için kasabanın 5 girişinden 4’ünü halihazırda kapattırmış.

Kasabanın tek girişinin de 1 polis tarafından kontrol edildiğini belirten Galvan, oradan gelen araçların tümünü çamaşır suyu ve dezenfektan ile yıkadıklarını söyledi. Önlem açısından her 3 günde bir 10 kişilik bir grupla sokakları dezenfekte ettiklerini de belirten Galvan, kasabadaki tüm yerel işletmeler ile serbest meslek sahiplerinin elektrik, su ve vergilerini karşıladıklarını açıkladı.

Örnek Alınacak Hamleler

Koronavirüsle mücadelede şu ana kadar başarılı olan Zahara de la Sierra Belediye Başkanı Galvan, salgın devam ederse işletmelere kendi başlarına ayakta tutamayacaklarını ve yönetimden yardım isteyeceklerini belirtti. Çok doğru bir yönetimle Zahara de la Sierraaltına alınan Zahara de la Sierra dışında İspanya’nın genelinde büyük sorunlar baş gösteriyor. Yapılan açıklamalara göre İspanya’da şu ana kadar 124.736 kişide koronavirüs tespit edildi. Bu kişilerden 11.744 kişi ise hayatını kaybetti.