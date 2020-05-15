Singapur merkezli bir tasarım ajansı, COVID-19'la mücadele kapsamında ülkenin önemli hastanelerinden biri için standart yüz maskelerinden daha koruyucu olan giyilebilir bir kalkan tasarladı. Koruyucu kalkan; hafifliği, rahatlığı ve kullan at özelliğiyle dikkat çekiyor.

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında her türlü katkı değerlendiriliyor. Özellikle sağlık çalışanları için çok önemli olan cerrahi maskelerin güvenilirliğine ve kullanışlı olup olmadığına ilişkin soru işaretleri tasarımcıları da harekete geçirdi. Bu kapsamda, Singapur merkezli bir tasarım ajansı olan Stuck Design, 'X-hood' adı verilen koruyucu bir yüz kalkanı tasarladı.

İki düz plakadan oluşan koruyucu kalkan, ajans tarafından Singapur'daki büyük bir hastane için COVID-19'la mücadele programı çerçevesinde tasarlanmış. Hafif, rahat ve kullan at özelliğine sahip bu kalkanın cerrahi maskelerden daha iyi koruma sağladığı belirtiliyor. Bilindiği üzere COVID-19'un yayılmasında en büyük payın hastaların öksürük ya da hapşırıklarıyla yayılan damlacıklar olduğu düşünülüyor. Bunu engellemenin en kolay yolu da damlacıklarla teması engellemek için koruyucu ekipmanlar kullanmak.

Düşük maliyet ve rahatlığa öncelik verilmiş:

Standart cerrahi maskelerin yetersizliğinden ve özellikle sağlık personelinin ihtiyaçlarından yola çıkılarak tasarlanan X-hood'un yapımında düşük maliyet, hızlı üretim teknikleri ve çok yönlülüğe önem verilmiş. X-hood, kolayca üretilebilen plastikten ve kumaştan meydana gelebilecek şekilde tasarlanmış. Kafaya giyilecek şekilde üretilen X-hood, hapşırık ya da öksürükle saçılan damlacıkların sızıntı yapmaması için bu şekilde geliştirilmiş.

Standart maske formatından kaçınması sayesinde X-hood'un arkasında kumaş bölüm filtre olarak da kullanılabiliyor. Ayrıca bu kısım, desteklenmiş hava akışıyla bir araya geldiği zaman soluk vermeye yönelik direnci azaltıyor. Kumaşta kulaklara ve göz kısmına yönelik eklenen delikler sayesinde X-hood, hem daha rahat bir giyim deneyimi sağlıyor hem de daha fazla nefes alma alanı veriyor.

Proje şu sıralar solunum rahatlığı sağlamak, sızdırmazlık konusunu garanti altına almak ve maliyetleri daha da düşürmek için optimizasyon sürecinde bulunuyor. Bu süreç başarıyla tamamlanırsa X-hood hastalara daha güvenli, daha rahat ve daha ucuz bir koruyucu kalkan sağlamış olacak.