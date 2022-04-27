Kot Pantolonlardaki Küçük Cepler Ne Amaçla Üretildi?

Kot pantolonların cebinin içinde küçük bir cep daha olduğunu fark ettiniz mi? Bu ceplerin nereden geldiğini biliyor musunuz? Bugün sizlere tarihi 100 yıldan eskiye dayanan bu ceplerin hangi amaçla üretildiğinden bahsedeceğiz.

Dünya üzerindeki en popüler kıyafet nedir desek çok sayıda insan kot pantolon cevabını verirdi. Gerçekten de hemen herkesin gardırobunda en az 1 kot pantolon vardır. Bu pantolonlar kaliteli ve sağlam olmalarının yanında konforu ve elbette şıklığı sunuyor. Hemen her kombine giden bu pantolonlar, günlük hayatımızdan özel davetlere kadar hemen her alanda kullanılıyor.

Peki bu kot pantolonların cebinin içinde normal cebe göre çok daha küçük başka bir cep olduğunu hiç fark ettiniz mi? Elbette Steve Jobs gibi dahi bir isim bu küçük cebi kullanarak iPod Nano'nun muhteşem bir sunumunu yapmıştı, ancak bu cebin günümüzde işlevini neredeyse yitirmiş olduğunu görüyoruz. Günümüzde pek kullanılmayan, ancak hala kot pantolonların vazgeçilmez parçaları arasında yer alan küçük cebin ilk olarak ne amaçla üretildiğini biliyor musunuz? Bugün sizlere kot pantolonlardaki küçük cebin ne amaçla üretildiğini açıklayacağız.

Kot pantolonlardaki küçük cepler neden üretildi?

Kot pantolonlardaki küçük cepler gerçekten de pek kullanışlı değiller? Bunun sebebi aslında bu ceplerin günümüz şartları için yapılmamış olması. 1800'lü yıllara indiğimizde ise gerçekten işlevsel bir amaç için üretildiklerini görüyoruz. Bu küçük cepler, ilk olarak 20 Mayıs 1873'te alınan bir patentte ortaya çıktı. Levi Strauss & Co., günümüzde bilinen adıyla Levi's tarafından alınan patentle hayatımıza giren küçük cepler aslında o dönemde sık sık kullanılan cep saatleri için üretilmişti.

Bir zincire sahip olan bu saatlerin zinciri pantolona bağlanıyor, saatin kendisi de bu cebe konuluyordu. Patentin alınmasının ardından ilk olarak 1890 yılında Levis 501 kot pantolon modeli olan "Lot 501" ile seri üretime geçen bu küçük cepler, o kadar popüler oldu ki aradan yüzyıldan fazla zaman geçmesine ve artık işlevini kaybetmesine rağmen pantolonlarımızda yer almaya devam ediyor.

Levi Strauss & Co.'nun şirket içi tarihçisi Tracey Panek, INSIDER'a gönderdiği bir mailde kot pantolonlardaki küçük cebin kullanım alanına açıklık getirdi. Panek, yaptığı açıklamada "Saat cebi, ilk bel tulumlarımızın bir özelliğiydi." ifadelerini kullandı.

Kumaş pantolonlarda neden cep saati yer almıyordu?

Kot pantolonlardaki küçük cepleri genelde takım elbiselerde göremeyiz. Bunun sebebi takım elbiselerin ceket kısmında zaten cep saatini koymak için bir alan bulunuyor olmasıydı. Bu da pantolonda ayrıca cebi gereksiz kılıyordu.

Kot pantolonlarda küçük cepler neden üretilmeye devam ediyor?

Madem artık kimse yanında cep saati taşımıyor neden hala kot pantolonlarda küçük cep bulunuyor? Sonuçta artık kol saatlerimiz, daha önemlisi telefonlarımız var. Levi's'in tarihçisi Panek'in yaptığı açıklamaya göre bu küçük cepler, orijinal tasarımın bütünlüğünü korumak için hala tüm Levi's kot pantolonlarda varlığını sürdürüyor. Elbette Levi's'in tasarımını kullanan diğer kot pantolon üreticileri için de bu durum geçerli.

Kot pantolonlardaki küçük cepler günümüzde hangi amaçlarla kullanılıyor?

Artık o küçük cebe koyacağımız bir cep saati kullanmıyor olsak da hala bu ceplere sahibiz. Bu sebeple bazı insanlar bu bölgeyi kullanmaya çalışıyor. Daha çok anahtar, bozuk para gibi küçük parçaları taşımak için kullanılan bu bölge çok dar olduğu için içinden bir şey çıkarmak da zor oluyor. Bu sebeple bu cebin kullanımı son derece sınırlı bir şekilde devam ediyor.

Bugün sizlere kot pantolonlardaki küçük cebin neden üretildiğini açıkladık. Günümüzde hala varlığını sürdüren bu cepleri muhtemelen uzun yıllar daha görmeye devam edeceğiz. Peki bu içeriğimizden memnun kaldınız mı? Bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız bizlere yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın.

Kaynak: 1, 2, 3