Sosyal medyada gündem olan bir videoda koyunların yağmurda donup kaldığı görüldü. Peki bu ilginç davranışın arkasındaki sebep ne?

Yağmurlar, mevsim fark etmeksizin her zaman karşımıza çıkabiliyor. Tabii ki yağmurlara insanlar gibi hayvanların da farklı farklı tepkileri var. Sosyal medyada gündem olan video da bunun en yeni örneği. Öyle ki Trabzon’daki yağmurda koyunların yağmura verdiği tepki izleyenleri şaşkınlığa uğrattı.

Videoda, koyunların yağmurda ve sonrasında hiç hareket etmediği görüldü. Öyle ki sürüde hiçbir koyun hareket etmiyor, hepsi aynı pozisyonda duruyordu. İşte bu da herkesin şaşırmasına neden oldu. Peki bu ilginç davranışın nedeni ne?

Koyunların hareketsiz kaldığı video

Neden koyunlar yağmurda hareketsiz kalabiliyor?

Bu aslında az yaşanan bir durum değil. Tarih boyunca dünyanın her yerinde sık sık koyunlarda yağmur gibi hava koşullarında donup kalmış gibi hareketsiz kalma durumu gözlemlenmiştir. Yani ilk kez görülen bir şey olmadığını belirtelim. Tabii ki bu davranışlarının arkasında içgüdüsel bir neden var. Aslında yüzyıllar boyunca değişen fizyolojik adaptasyonlarla alakalı.

Bu davranışın nedeni koyunların yünlerinde yatıyor. Konyun yünleri, doğal bir su itici görevi gören yağlı bir madde olan lanolin açısından zengin. Bu da akıcılığı sayesinde yağmurun deriye nüfuz etmesini engellerken vücut ısısını korumalarını sağlıyor. İşte koyunlar, tam olarak bu yüzden yağmur sırasında hareket etmek yerine vücut ısılarını korumak ve ıslanmamak için hareketsiz kalmayı tercih ediyorlar.

Geçtiğimiz yıl yine gündem olan bir başka "hareketsiz kalan koyunlar" videosu:

Tabii ki bu her hava koşulu için aynı değil. Çok daha ekstrem yağmurlarda hareketsiz kalma durumu nadir görülür ve koyunların sığınmak için yer aradığıyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Daha hafif yağmurlarda yaşandığını söyleyebiliriz.