Hiç herhangi bir koyunun göz bebeklerine dikkatli bir şekilde baktınız mı? Peki göz bebeklerinin dikdörtgen biçimli olduğunu fark ettiniz mi? “Hiç dikkat etmemiştim” dediğinizi duyar gibiyiz.

Hayvanlarda göz bebeklerinin sahip olduğu şekiller, bambaşka özellikleri ve avantajları beraberinde getirir. Peki koyunlarınki neden dikdörtgendir ve bu şekil onlara nasıl bir artı sağlar?

Gelin, bakalım.

Koyunlar, bir avcı bulundukları ortama geldiğinde onlardan kaçmak zorunda kalırlar ve aslında yatay göz bebekleri de tam olarak burada işe yarar.

UC Berkeley’i baş araştırmacısı Marty Banks’e göre yatay göz bebekleri, av hayvanlarına özgü bir durumdur. Bu hayvanlar, bizim gibi önden bakan yuvarlak göz bebeklerine değil, başlarının yan taraflarında bulunan ve dikdörtgen şeklindeki göz bebeklerine sahiptir.

Koyunların gözlerinin, başlarının yan tarafında olması, etraflarında neredeyse 360 derecelik bir görüş alanı sağlamalarına olanak tanır. Elbette bu, biz insanların sahip olmadığı bir görüş alanıdır.

Uzamış göz bebeği, göze daha fazla ışık girmesine izin vererek panoramik görüşe fayda sağlar.

Örneğin böylece sol göz, sol tarafta bulunan herhangi bir hayvanı çok daha geniş açıyla görebilir ve daha uzun göz bebeği, daha iyi görebilmeleri için o yöne daha fazla ışık girmesini sağlar.

Ayrıca koyunların göz bebeklerinin dikey ve dar olması, hayvanın görebileceği yatay konturları keskinleştirme etkisine de sahiptir. Yine bir avcıdan kaçmaya çalışırken de bu göz bebeği yapısı, onlara büyük artı sağlar.

Aslında hayvanlar âleminde göz bebeği şekli bakımından zengin bir çeşitlilik vardır.

Örneğin kedilerin göz bebekleri elips şeklindedir. Onlar bu göz yapıları sayesinde avlarının kendilerine ne kadar uzakta olduğunu çok daha net şekilde görebilir.

Yatay göz bebeğine sahip at, keçi, inek gibi hayvanlar ise bu sayede yırtıcıları çok uzaklardan bile fark edebilir. Ek olarak timsah ve yılan gibi yırtıcı hayvanların dikey göz bebekleri de avlarına daha iyi konsantre olabilmelerine katkı sağlar.

Özetle koyunların bu yatay ve dikdörtgen göz bebekleri, gözlerinin çok daha geniş bir görüş açısına sahip olmasına olanak sağlar. Vahşi doğada da işleri bir nebze daha kolaylaşır.

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