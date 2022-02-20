Kraliçe II. Elizabeth'in COVID-19'a yakalandığı duyuruldu. Yapılan açıklamada 95 yaşındaki kraliçenin durumunun iyi olduğu belirtildi.

Geçtiğimi hafta İngiltere tahtının varisi 73. yaşındaki Galler prensi Prens Charles ve eşi Cornwall düşesi Camilla’nın COVID-19'a yakalandıkları duyurulmuş; ikilinin hastalığı hafif geçirmekte olduğu bilgisi paylaşılmıştı. Bu olayın ardından ise İngiliz kraliyet ailesinde koronavirüs paniği yaşanmaya başlamıştı.

Prens Charles ve eşi Camilla'nın ardından İngiliz kraliyet ailesinden bir COVID-19 haberi daha geldi. Buckingham Sarayı, Kraliçe II. Elizabeth’in COVID-19 testi sonucunun pozitif çıktığını bildirildi.

Kraliçe II. Elizabeth COVID-19'u hafif semptomlarla geçiriyor

Bundan bir süre önce tahta geçişinin 70. yılını geride bırakan Kraliçe II. Elizabeth de koronavirüse yakalandı. Yapılan açıklamada 95 yaşında olan kraliçenin hastalığı hafif semptomlar göstererek atlatmakta olduğu ifade edildi.

Soğuk algınlığına benzer semptomlar gösterdiği kaydedilen Kraliçe II. Elizabeth’in bu süreç boyunca Windsor Kalesi’nde ikamet etmeye devam edeceği belirtilirken, beklenmedik bir sıkıntı çıkmadığı sürece normal şartlarda bu hafta içinde gerçekleştirmesi beklenen basit işlerine devam edebileceği aktarıldı.

Bundan birkaç ay öncesinde Kraliçe II. Elizabeth rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış ve yapağı ziyaretleri iptal etmek zorunda kalmıştı. O zamandan beri sağlık durumu pek de iyi olmadığı söylenen kraliçenin, artık destek için baston kullandığı ve Windsor Kalesi’nde daha gözlerden uzakta yaşamayı tercih ettiği de gelen haberler arasında yer alıyor.