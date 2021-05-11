Kraliyet Donanması, Jet Kıyafetleriyle Tatbikat Yaptı

Daha önce rekorlar kırdığını gördüğümüz jet kıyafet, bu kez Kraliyet Donanması’nın tatbikatında kullanıldı. Pilotlar, gemiye daha hızlı binilmesini sağlamak için havadan gemiye iniş yaptı ve ekiplerine merdiven uzattı. Kraliyet Donanması, jet kıyafetlerine ilişkin bir planlarının olup olmadığını henüz açıklamadı.

Son yıllarda zaman geçtikçe daha sık karşımıza çıkan jet kıyafet, genellikle gösteri olarak insanlara sunuluyordu. Fakat kıyafet kendini kanıtladıkça farklı alanlarda da denemeler yapılmaya başladı. Bu alanlardan biriyse ordu oldu. Jet kıyafetin muciti Richard Browning’in kurucusu olduğu Gravity Industries ve Kraliyet Donanması, kıyafetin gemilere binmede bir araç olup olmayacağını test etti.

Özellikle korsanlara karşı operasyonlarda işlevsel olacağı düşünülen jet kıyafetin bir insanı gemiye nasıl taşıyabileceğini ve nelere olanak tanıyacağını etkileyici bir videoyla gösterildi. Test sırasında Gravity Industries ekibi, jet kıyafetini kullandı ve Kraliyet Deniz Donanması’nın HMS Tamar isimli gemisine iniş yaptı. Test anı, baştan sonra kaydedildi.

Jet kıyafetleri orduda kullanılabilir:

Jet kıyafetiyle yapılan seyir halindeki gemiye biniş tatbikatı, kıyafeti kullanan kişinin bottan kalkış yapmasıyla başladı. Kolları ve sırtında jet motorlarını taşıyan pilot, hızlı bir şekilde gemiye ulaştı ve oldukça yumuşak bir iniş yaparak ekibinin gemiye binmesini sağlayacak merdiveni aşağı sarkıttı. Böylece tüm ekip gemiye daha hızlı bir şekilde binme imkânına sahip oldu. Tatbikatlardan birinde de üç pilot aynı anda gemiye iniş yaptı.

Kraliyet Donanması, jet kıyafetli pilotları gelecekte bu tür durumlarda kullanmayı planlayıp planlamadıkları hakkında henüz resmi bir açıklama yapmadı. Jet kıyafetlerinin tanesinin 400 bin dolar fiyat etiketine sahip oldukları düşünüldüğünde ve kullanacak pilotların da eğitim masrafları içine katıldığında bunun büyük bir yatırım olacağını düşünebiliriz.

Jet kıyafetin muciti, kıyafeti kullanmanın aslında o kadar da zor olmadığını daha önce açıklamıştı. Kendisi, kıyafeti 4-5 kere 90 saniyelik denemelerde kullanan kişilerin kıyafete çabucak alışmaya başladıklarını belirtti. Tabii kıyafet, herhangi bir orduda kullanıma girecekse bu eğitim fazlasıyla kapsamlı olacaktır.

Pilotun Iron Man gibi uçtuğu o anlar: