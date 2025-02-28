Türkiye'de hizmet veren bazı kripto para borsalarında ciddi bir sorun yaşanıyor. Vatandaşların hesaplarına çektiği para, kira geliri olarak görünüyor ve bundan kaynaklı olarak da vergi borcu çıkmış durumda.

Son bir haftadır freni patlamış kamyon gibi düşen kripto paralar, Türkiye'de çok ilginç bir meseleyle daha gündemde. Dün sosyal medyada yapılan paylaşımlarla ortaya çıkan sorun, kullanıcıların borsalardan çektikleri paranın "kira geliri" gibi gösterilmesinden kaynaklı yaşanıyor. Bu yanlışlık, vatandaşa vergi borcu çıkarttı.

Sosyal medyada yapılan paylaşımlara göre pek çok kripto para yatırımcısının borsadan çektiği para, kira geliri olarak işlenmiş durumda. Hatta paylaşılan bir görüntüde, kiracının Binance Türkiye olduğunu açıkça görebiliyoruz. İşin daha da ilginç yanı, bu hata tüm yatırımcıları etkilemiyor.

İşte sosyal medyadaki bir ekran görüntüsü

Bu arada; yaşanan olay sadece Binance Türkiye ile ilgili değil gibi görünüyor. Bazı kullanıcılar, BtcTurk gibi borsalarda da aynı durumun yaşandığını söylüyorlar.

BtcTurk'ün gönderdiği paranın kira geliri olarak işlenmesine ilişkin bir ekran görüntüsü:

Borsalardan para çekiyorum. Ne yapmam lazım?

Eğer siz de bir kripto para yatırımcısıysanız ve bu sorundan etkilenmiş olabileceğinizi düşünüyorsanız vakit kaybetmeden buradaki bağlantıyı kullanın ve Dijital Vergi Dairesi'ne ulaşın. Daha sonra da sisteme e-Devlet veya diğer bilgileriniz ile giriş yapın.

Sisteme giriş yaptıktan sonra sol taraftaki menüden veya ekranın hemen ortasında yer alan arama bölümüne tıklayın ve "Kira Gelirlerim" araması yapıp, ilgili bölümüne girin. Burada yıllara göre duruma bakın. Borç çıkmıyorsa zaten sorun yok demektir.

Borsadan çekilen para kira geliri olarak işlendiyse ne olacak?

Eğer kripto para yatırımlarınız kira geliri olarak işlendiyse başınızın biraz ağrıyabileceğini söyleyebiliriz. Zira sosyal medyadaki bazı kişiler, Binance Türkiye'nin bu duruma el attığını ve finans biriminin hatayla ilgilendiğini söylüyorlar. Yani tüm yatırımcılar, bu hatadan borsa eliyle kurtulabilirler.

Ancak böyle bir şey yaşanmaması durumunda iş size kalacak gibi görünüyor. Konuyla ilgili olarak en yakın vergi dairesine gitmek ve doğrudan memurlardan bilgi almak, yapabileceğiniz en iyi şey olabilir.