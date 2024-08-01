Anton ve James Peraire-Bueno kardeşler, Ethereum blockchain'ini hedef alarak sadece 12 saniyede 25 milyon dolar değerinde kripto para çaldı. Peki bu nasıl mümkün oldu?

Bir sabah uyandığınızda, tüm birikimlerinizin birkaç saniyede yok olduğunu görmek istemezsiniz, değil mi? İşte tam da böyle bir kâbus, kripto para dünyasında gerçek oldu.

Anton ve James Peraire-Bueno kardeşler, 25 milyon dolarlık Ethereum çalarak tarihe geçtiler.

Peki bunu yapmayı nasıl başarabildiler?

Araştırmalara göre Peraire-Bueno kardeşler, aylar süren planlamalar yaparak kurbanlarının işlem alışkanlıklarını öğrendi ve buna göre strateji geliştirdi. İşlemleri doğrulayan protokolleri manipüle ederek işlem doğrulama sürecine müdahale edip kendi hesaplarına yönlendirdiler.

Kardeşlerin bu karmaşık dolandırıcılık planı, teknoloji dünyasında bir ilk olarak kayda geçti. Özellikle blockchain teknolojisinin güvenilirliğine gölge düşüren bu olay, birçok kullanıcıyı şoke etti.

Anton ve James, bilgisayar bilimleri ve matematik eğitimi almıştı.

Eğitimleri sırasında edindikleri özel beceriler ve kripto para ticaretindeki uzmanlıkları sayesinde Ethereum blockchain'ini manipüle ettiler. İşlemleri doğrulayan protokolleri değiştirerek bekleyen özel işlemlere erişim sağladılar ve bu işlemleri kurbanların kripto paralarını çalacak şekilde değiştirdiler.

Dolandırıcılık planlarını gerçekleştirirken kimliklerini gizlemek için de birçok adım attılar. Sahte şirketler kurarak farklı özel kripto para adresleri ve yabancı kripto para borsalarını kullanarak izlerini kaybettirdiler.

Ayrıca çevrim içi olarak sürekli araştırmalar yaparak kendilerini nasıl gizleyeceklerini ve suçlarının izini nasıl süreceklerini öğrendiler.

Anton ve James Peraire-Bueno, Boston ve New York'ta tutuklandı.

İddianameye göre kardeşler, 20 yıl hapis cezası ile karşı karşıya. Bu olay, kripto para dünyasında güvenlik önlemlerinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Ethereum blockchain'inin güvenilirliği üzerine yapılan saldırı, kripto para piyasalarının ne kadar kırılgan olabileceğini gösterdi. Kripto dünyasında böyle büyük bir olay hem kullanıcılar hem de yatırımcılar için önemli bir uyarı niteliğinde.

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