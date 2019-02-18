Apple’a yakınlığıyla bilinen analizci Ming-Chi Kuo’ya göre bu yıl Apple donanım ailesi yeni MacBook ve 6K ekran ile daha da genişleyecek.

Apple’ın son dönemde telefon satışlarındaki düşüş temelli olarak yaşadığı sıkıntılar, firmayı farklı arayışlara itmişti. Yeni MacBook modelleri ve ekran ile ürün gamını genişletecek olan ABD’li teknoloji devi, donanım alanındaki iddiasını ortaya koyacak. Daha önce de oldukça iddialı Apple tahminleri yapan ve şirkete de yakın bir isim olan analizci Ming-Chi Kuo, 2019 yılında Apple ürünlerinin geleceğine dair tahminlerde bulundu.

Kuo’ya göre Apple’ın yeni MacBook’u 16 ila 16.5 inç arasında bir ekrana sahip olacak. Bu ekran, 2012’de satışına son verilen Mac’lerden bu yana gördüğümüz en büyük ekranlı dizüstü Mac olacak. 13 inçlik model ise 32 GB RAM’e sahip olacak. Şimdiye kadar en az 15 inç ekrana sahip olan modellerde bu kadar yüksek RAM görülmüştü.

Apple’ın yeni modelinde yeni bir tasarım denemesi pek olası görünmüyor. Her ne kadar Touch Bar modelleri yeterince ilgi görmese de Apple, bu özelliğin kullanımında oldukça kararlı gözüküyor. Yapılan tüm geliştirmelere rağmen,verdiği his ve güvenilirlik sorunları nedeniyle ağır eleştirilere maruz kalan Touch Bar hiçbir zaman çok da popüler olmadığı için bu defa tasarımın daha erken yenilenmesini bekleyenler de var.

Yeni Mac Pro bu yıl “geliştirmesi kolay bileşenler” ile gelecek. Apple, uzun bir aradan sonra da pro ekran pazarına dönecek. 31.6 inçlik 6K ekran, “mini LED benzeri arkadan ışıklandırma tasarımına” sahip olacak. Apple en son 2016 yılında Thunderbolt Display adlı ekranların satışını gerçekleştirmişti. Bugün Mac kullanıcıları, Apple’dan onay alan ama premium seviyede olmayan 27 inç LG UltraFine 5K ekranları en iyi alternatif olarak görüyor.

Bu yıl üç yeni iPhone modeli üretilecek. 6.1 inçlik iPhone XR’ın yerini alacak olan telefonda, daha ucuz olan LCD ekran bulunacak. Face ID sisteminin geliştirilmesi, bataryanın güçlendirilmesi ve yeni, buzlu cam görünümlü arka kaplama da telefonda olacak. Telefonda iç mekan navigasyonu için ultra-genişbant radyo ve telefonun diğer cihazları şarj edebilmesini sağlayacak kablosuz şarj sistemi bulunacak.

Muhtemelen yeni AirPodlar da kablosuz şarj özelliğine sahip olacak. AirPower kablosuz şarj matı ve yeni kablosuz kulaklıklar 2019’un ilk yarısında çıkacak.

Veri aktarımı ve şarj işlemi USB-C yerine geleneksel bağlantı kabloları ile gerçekleştirilecek. USB-C genel endüstri standardı haline gelmiş durumda ve telefonların daha hızlı şarj olmasını sağlıyor.

Apple en sonunda iPod touch ve iPad mini’yi de güncelleyecek. Firma ayrıca iki yeni iPad de çıkaracak. Tabletlerin boyu yarım inç uzayarak 10.2 inçi bulacak.