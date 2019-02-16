Son yıllarda donanımsal olarak oldukça yol kateden Apple, yeni yayınladığı reklamında Bokeh Efekti'nin bir arkadaşlığı nasıl bozabileceğini esprili bir şekilde gösterdi.

Apple tarafından yayınlanan yeni iPhone reklamında, üç kadının bir arada oturduğunu görüyoruz. Kadınlardan biri çocukların iPhone XR'da Bokeh Efekti ile çekilmiş bir fotoğrafı açtığında yanındaki kadın, "Çocuğumu Bokeh'ledin mi?" diye soruyor ve ardından çocuğundan neden nefret ettiğini soruyor. Bunun ardından fotoğrafı çeken kadın, o efektin kaldırılabileceğini açıklıyor ama nafile.

Eğer iPhone XS, XS Max veya iPhone XR modellerinden birine sahipseniz, fotoğraf çekmeden önce veya çektikten sonra arka plandaki bulanık yoğunluğunu kontrol edebilirsiniz. Bokeh Efekti adı verilen bu efekt sayesinde, fotoğraflarınızın arka planını tamamen bulanık hale getirebilir ya da daha hafif bir bulanıklık ekleyebilirsiniz. Tüm bunları yaparken ise fotoğrafın odağı asla kalitesinden ödün vermeyecektir.

Apple dışındaki diğer akıllı telefon üreticileri de bu efekti kullanıp geliştirmeye devam ediyor. Hala geliştirilmeye devam edilen bir sistem olduğu için, hangi markanın daha iyi performans sağladığını söylemek şimdilik zor.