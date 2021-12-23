Kur Korumalı TL Mevduat Sisteminde Ana Paradan Olabilirsiniz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz gün duyurduğu kur korumalı TL mevduat sistemi, herkesin gözünden kaçmış olabilecek bir maddeye de yer veriyor. Bu madde, vade bitmeden paranızı çekmek istediğinizde ana paranızdan da kayıp yaşayabileceğinizi gösteriyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde dövize olan talebi azaltmayı ve dövizi dengelemeyi amaçlayan yeni bir uygulamayı duyurmuştu. Bu uygulama, ‘Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat’ idi. Uygulama, çok basit bir cümleyle anlatmak gerekirse paranızı dövize değil belirli bir vadeyle TL’ye yatırmanızı istiyor, bu süreçte de kurda herhangi bir artış olduğunda kârınızın devlet tarafından ödenmesini garanti ediyor.

Uygulama kapsamında elde edilen gelir, stopaj vergisinden muaf tutulacak. TL yatırımcıları, 3, 6, 9 ve 12 ay vade ile yatırım yapabilecekler. Vade süresince vadeli hesap üzerinde faiz işleyecek. Fakat bu maddeler arasında pek çok kişinin gözünden kaçabilecek, ana paranızdan kayıp yaşayabileceğinizi de gösteren bir madde bulunuyor.

Ana paradan kayıp yaşayabilirsiniz

Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat uygulaması kapsamında herhangi bir vadeyle TL’ye yatırım yaptığınızda yatırımınızı vadeden önce çekme imkânı da sunuluyor. Fakat vadeden önce hesaptan para çekilmesi durumunda şu iki madde, dövizin düşmesi halinde ana paranızdan bir miktar kaybedebileceğinizi gösteriyor:

Vadeden önce hesaptan para çekilmesi durumunda hesap, vadesiz hesaba dönüşecek ve faiz hakkı ortadan kalkacak.

Hesabın açıldığı tarihteki TCMB kuru ile hesabın kapatıldığı tarihteki TCMB kurundan düşük olan üzerinden hesap bakiyesi güncellenecek.

Ana paranızdan da kayıp yaşayabileceğinizi gösteren ifade, ikinci maddede yer alıyor. Buna göre vadeli hesabınızdan vade bitmeden para çekmek istediğinizde hesabınızdaki bakiye, doğrudan yatırım yaptığınız günkü dolar seviyesinden güncellenmeyecek. Bunun yerine para çekmek istediğiniz gün ile yatırım yaptığınız gündeki dolar kuru karşılaştırılacak ve düşük olan kur üzerinden bakiyeniz hesaplanacak.

Örnekle anlatmak gerekirse: 6 aylık vadeyle TL yatırımı yaptınız. Fakat 3 ay sonra vadeli hesabınıza yatırdığınız parayı çekmek istediniz. Yatırım yaptığınızda dolar 12 TL, paranızı çekmeye karar verdiğinizdeyse 9 TL’ydi. İşte bu durumda hesabınızın bakiyesi, 1 dolar = 9 TL üzerinden hesaplanacak ve anapara eksik ödenebilecek.

Daha da net gösterebilmek için, HESABINIZ İÇİN KARARLAŞTIRDIĞINIZ VADEDEN ÖNCE PARA ÇEKMEYE KALKTIĞINIZDA, yukarıdaki örneğin devamı olacak şekilde ilk yatırımı yaptığını gün ve para çektiğiniz gündeki hesap bakiyeniz şu şekilde olacak:

Dolar 12 TL iken yapılan yatırım: 10.000 TL

Para çektiğiniz gün dolar 9 TL ise yeni hesap bakiyeniz: 7.497 TL

Vadenizi bitmeden sonlandırdığınız için de herhangi bir faiz alma hakkına sahip olmayacaksınız.

Bu durumdan kaçınmak için yapmanız gerekense vade bitmeden hesabınızdaki parayı çekmemek. Vade sona erdiğinde dolar düşmüş olsa da yatırımınız, faiz oranı üzerinden her hâlükârda değerlenecektir.