KVKK, geçtiğimiz hafta siber saldırıya uğrayan TurkNet ile ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklama ile kaç kişinin bu durumdan etkilendiği ve hangi verilerin ele geçirildiği gün yüzüne çıkmış oldu.

Geçtiğimiz hafta sizlerle paylaştığımız bir haberimizde Türkiye'nin sevilen internet servis sağlayıcılarından TurkNet'e yönelik siber saldırıdan bahsetmiştik. Bir hacker, milyonlarca TurkNet kullanıcısının verisine ulaştığını iddia ediyor, şirketten para istiyordu. TurkNet ise siber saldırıyı doğrulamıştı. Şimdiyse konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), resmî internet sitesinde konuyla ilgili bir açıklama yayımladı. Yayımlanan açıklama, siber saldırıdan kaç müşterinin etkilendiğini ve hangi verilerin ihlale uğradığını gözler önüne serdi. İşte KVKK'nın açıklaması:



Veri sorumlusu sıfatını haiz Turknet İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından Kurula iletilen veri ihlal bildiriminde özetle;



-İhlalin veri sorumlusunun servislerinden birine gerçekleştirilen SQL Injection saldırısı neticesinde gerçekleştiği,

-İhlalin 26.02.2025 tarihinde başladığı ve 11.03.2025 tarihinde genele açık bir BTK şikayet kaydı ile tespit edildiği,

-İhlalden etkilenen ilgili kişi grubunun Aboneler/üyeler olduğu,

-İhlalden etkilenen kişisel verilerin; müşterilere ait ad, soyad,

-İlk incelemelerde; ilgili log kayıtlarına bakıldığında 244.396 kullanıcının verilerinin sızdığının tespit edilebildiği, veri sorumlusu bünyesinde detaylı incelemenin devam ettiği,

-İlgili kişilerin 0850 288 80 80 / 0850 344 28 18 numaralı Turknet hızlı işlem hattından veya “Fulya, Büyükdere Cd. Torun Center No: 80 A Blok No: 74 A 34394 Şişli/İstanbul” posta adresinden ihlal ile ilgili bilgi alabileceği



bilgilerine yer verilmiştir.



Konuya ilişkin inceleme devam etmekle birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 20.03.2025 tarih ve 2025/578 sayılı Kararı ile söz konusu veri ihlal bildiriminin Kurumun internet sayfasında ilan edilmesine karar verilmiştir.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler” başlıklı 12 nci maddesinin (5) numaralı fıkrası “İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir.” hükmünü amirdir.Veri sorumlusu sıfatını haiz Turknet İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından Kurula iletilen veri ihlal bildiriminde özetle;-İhlalin veri sorumlusunun servislerinden birine gerçekleştirilen SQL Injection saldırısı neticesinde gerçekleştiği,-İhlalin 26.02.2025 tarihinde başladığı ve 11.03.2025 tarihinde genele açık bir BTK şikayet kaydı ile tespit edildiği,-İhlalden etkilenen ilgili kişi grubunun Aboneler/üyeler olduğu,-İhlalden etkilenen kişisel verilerin; müşterilere ait ad, soyad, telefon numarası, abonelik numarası, TC kimlik numarası, TurkNet abonelik devre bilgileri, adres, statik IP bilgileri olduğu,-İlk incelemelerde; ilgili log kayıtlarına bakıldığında 244.396 kullanıcının verilerinin sızdığının tespit edilebildiği, veri sorumlusu bünyesinde detaylı incelemenin devam ettiği,-İlgili kişilerin 0850 288 80 80 / 0850 344 28 18 numaralı Turknet hızlı işlem hattından veya “Fulya, Büyükdere Cd. Torun Center No: 80 A Blok No: 74 A 34394 Şişli/İstanbul” posta adresinden ihlal ile ilgili bilgi alabileceğibilgilerine yer verilmiştir.Konuya ilişkin inceleme devam etmekle birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 20.03.2025 tarih ve 2025/578 sayılı Kararı ile söz konusu veri ihlal bildiriminin Kurumun internet sayfasında ilan edilmesine karar verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma

Kaynak : https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/8268/Kamuoyu-Duyurusu-Veri-Ihlali-Bildirimi-Turknet-Iletisim-Hizmetleri-A-S-

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