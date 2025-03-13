TurkNet'in siber saldırıya uğradığı iddia edildi. Bir hacker forumundaki paylaşıma göre 2,8 milyon veri ele geçirildi. Hacker, TurkNet'ten 3 BTC istiyor. TurkNet ise şimdilik sessiz.

Taahhütsüz internet paketleri nedeniyle ülkemizde çok sevilen internet servis sağlayıcılarından TurkNet ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Firmanın siber saldırıya uğradığı ve kullanıcı verilerinin sızdırıldığı iddia edildi. Ancak yaptığımız kontrollerde Kişisel Verileri Koruma Kurumu veri tabanında böyle bir bilginin yer almadığını görüyoruz. En azından şimdilik.

Dünyanın en bilindik hacker forumlarından bir tanesinde yayımlanan bir post ile ortaya çıkan olay, çok ilginç olaylar yaşamamıza yol açacak gibi görünüyor. Eğer bu iddia gerçekse TurkNet'i hack'leyen "hades_hgs" kod adlı hacker, TurkNet'in tüm sistemlerine erişebildiğini hatta ülke genelinde TurkNet internetini kesebileceğini bile söylüyor. Bu arada; hacker, ülkemizdeki bilindik internet fenomenlerinden Jahrein'in kişisel verilerini de "Cago Special" başlığı altında yayımlamış gibi görünüyor. Tabii tüm bunlar, şimdilik birer iddiadan ibaret.

İşte o paylaşım:

Burada dikkat çeken hususlardan biri, hades_hgs'nin kendisiyle ilgili yaptığı açıklamalar. 2,8 milyon veriye ulaştığını söyleyen hacker, hapisten yeni çıktığını ve sıkıldığı için böyle bir şey yaptığını ifade ediyor. Bu arada; hades_hgs ismi bir yerden tanıdık geldiyse hemen açıklayalım. Aynı isim, bundan daha birkaç ay önce HGS sisteminin hack'lenmesiyle ilişkilendirilmişti.

Veriler karşılığında 3 BTC istiyor:

Sosyal medyada paylaşılan başka bir ekran görüntüsünde hades_hgs'nin TurkNet'ten 3 BTC istediğini görüyoruz. Bu tutarın bugünkü karşılığı 248 bin dolar, yani 9 milyon TL yapıyor. Bu ekran görüntüsünde yer alan açıklamada 1,5 milyondan fazla TurkNet müşterisine ait hassas verilerden bahsediliyor.

Sızdırıldığı söylenen verilerde yok yok!

Sızdırıldığı iddia edilen bilgilere baktığımızda en ufak detayların bile ele geçirilmiş olabileceğini görüyoruz. Hatta TurkNet abonelerinin kimlik seri numaralarının da sızdırıldığı iddia ediliyor...

Haberimizin başında da belirttiğimiz gibi TurkNet, konuyla ilgili sessizliğini koruyor. Ancak bu sessizliğin çok kısa bir süre içerisinde bozulacağını düşünüyoruz. TurkNet'in yapacağı açıklama, neler yaşandığını daha iyi anlamamızı sağlayacak.