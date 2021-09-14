Özellikle Twitter'da yaptığı paylaşımlarla bilinen Larin Kayataş isimli fenomen, yaptığı paylaşımlar nedeniyle meslekten men edildiğini açıkladı. Konuyla ilgili yasal süreç başlatacağını söyleyen doktor, takipçilerinden destek istedi.

İnternet ve sosyal medya kullanımının yaygınlaşmasıyla hayatımıza çok sayıda fenomen girdi. İnternet dünyasının yakından tanıdığı bu isimler, kimi zaman yalnızca para kazanmak için bu işe odaklanırken, kimi zaman da yalnızca eğlencli paylaşımlarıyla fenomen olabiliyorlar. İşte bu isimlerden bir tanesi de Twitter'da yaptığı cesur ve tartışmalı paylaşımlarla bilinen Larin'di.

Larin, zaman zaman yaptığı paylaşımlarla eleştiri oklarının çeken isimlerden bir tanesi. Ancak Larin'in hiç de azımsanamayacak düzeyde destekçisinin olduğunu da söylemek gerek. Aslen doktor olan bu sosyal medya fenomeni şimdi, ilginç bir olayla gündemde. Öyle ki Larin, sosyal medyada yaptığı paylaşımlar nedeniyle doktorluktan men edildiğini, memuriyetine son verildiğini iddia ediyor.

Duyurudan sonra Instagram hesabı da kapatıldı

Yaşadıklarını Twitter ve Instagram'daki hesapları üzerinden anlatan doktorun Instagram hesabı, söz konusu açıklamadan sonra kapatılmış durumda. Takipçilerinden destek isteyen Çapa Tıp Fakültesi mezunu Larin, iddiasına göre bugüne kadar her türlü mobbinge maruz kaldığını ve hatta hakkında soruşturma bile açıldığından bahsediyor. Yaşanan olaylar silsilesi, Larin Kayataş'ın meslekten men edilmesiyle sona eriyor. Peki bu süreçte neler yaşandı? İşte Larin'in sosyal medya hesaplarından yaptığı o açıklama;

Sosyal medyada konuyla ilgili yapılan bazı paylaşımlar