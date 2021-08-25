LC Waikiki'nin internet sitesini kullanarak çocukları için okul alışverişi yapan ebeveynler, etkileyici bir hediye ile karşılaştılar. Şirket tüm müşterilere, LC Waikiki ile bütünleşmiş olan maymun figürünün yer aldığı bir defter hediye etti. Söz konusu maymun figürü, 2000'li yılların başından beri görünmüyordu.

Türkiye'nin tekstil sektöründeki en köklü şirketlerinden bir tanesi olan LC Waikiki, bundan yıllar önce marka ile özdeşleştirdiği maymun figürünü yeniden getirdi. Şirketin internet mağazasını kullanarak okulla ilgili alışveriş yapan tüm müşteriler, kapağında LC Waikiki'nin ikonik maymununun bulundu bir defter hediyesi ile karşılaştılar.

LC Waikiki'nin maymun figürü, 90'lı yıllarda çok popülerdi. Hatta pek çok kesim, LC Waikiki'nin maymununun yer aldığı poşetler ile stickerları bir zenginlik simgesi olarak görürdü. Ancak yıllar içerisinde çalışma mantığını değiştiren ve yalnızca çocuklar yerine yetişkinlere de hizmet vermeye başlayan LC Waikiki, bu değişiklikle maymun figürünü tarihe gömdü. İşte o figür şimdi, bir defter kapağında yeniden ortaya çıkmış oldu.

LC Waikiki'nin maymun figürlü defteri şu şekilde görünüyor;

Okul alışverişini LC Waikiki'nin internet sitesi üzerinden yapan müşterilere hediye olarak gönderilen defterde bir de not bulunuyordu. Şirket bu notta; "Bizden sana küçük bir hediye. Öğretmenlerin ve arkadaşlarınla güzel anılar biriktirdiğin, derslerinde yıldız gibi parladığın yeni bir eğitim ve öğretim yılı dileriz. Biz hep yanındayız, nice sağlıklı ve başarılı günlere..." ifadelerini kullandı.

Şirketin defter hediyesiyle ilgili açıklamalarda bulunan LC Waikiki E-Ticaret Genel Müdürü Ömer Barbaros Yiş ise tüm öğrencilere sağlık ve başarı diledi. Ömer Barbaros Yiş, "Okul alışverişini LC Waikiki online sitemizden yapan anne babalarımıza ufak bir sürpriz yapalım istedik. Nostaljik maymunumuzun kapakta yer aldığı defterimizi, bizlerin en değerlileri miniklerimize sağlık ve başarı getirmesi dileğiyle hediye ettik. Ekibimizden bir arkadaşımızın kızının, ben okula yeni başlıyorum diye LC Waikiki bana hediye göndermiş diyerek sevincini paylaşması bizleri çok mutlu etti. Tüm güzellikler hep onlarla olsun." dedi.