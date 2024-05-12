Prime Video ekranlarında yayımlanan ve büyük bir hayran kitlesi edinmeyi başaran The Legend of Vox Machina, bu yılın sonbaharında 3. sezonu ile karşımızda olacak.

Bundan yıllar önce bir grup seslendirme sanatçısı ve oyuncu, oynadıkları FRP oyunlarını Twitch ve YouTube üzerinden yayınlamaya başladı ve yapımlarına da Critical Role adını verdiler. Büyük bir hayran kitlesine ulaşan ekip, oyunlarını Kickstarter üzerinden film hâline getirmeye karar verdi ancak toplanan devasa miktar, onlara Prime Video'da kendi animasyon dizilerini yapmaya kadar götürdü. Dizinin başarısı büyük dikkat çekti.

YouTube ve Twitch'ten bunalan Critical Role ekibi, kendi yayın platformları olan Beacon'ı da duyurmuştu. Ekipten gelen haberlere göre The Legend of Vox Machina, bu yılın sonbaharında üçüncü sezonu ile ekranlara geri dönecek. Bu sezon da Prime Video'dan yayımlanacak.

İlk iki sezon Ocak ayında yayımlanmıştı

Aslında The Legend of Vox Machina'nın ilk iki sezonu oldukça düzenli bir yayın takvimi izlemişti. Dizinin ilk sezonu Ocak 2022'de, ikinci sezonu ise Ocak 2023'te ekranlara taşınmıştı. Critical Role ekibinin ilk oyunundaki parti olan Vox Machina'nın masaüstündeki macerası ise 2017'de sona ermişti.

Öte yandan Critical Role, ikinci Dungeons&Dragons oyunları olan The Mighty Vein için de Prime Video ile çalışıyor. Haziran 2021'de sona eren oyun için 560 saatlik içerik bulunuyor. The Mighty Vein ilk olarak Haziran 2023'te duyurulmuştu. Bu anlaşmaya büyük bir filmin de dahil olduğu iddia edilmişti.

The Legend of Vox Machina'yı izlediniz mi? Yapım hakkında siz ne düşünüyorsunuz?