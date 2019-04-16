Dizüstü bilgisayar sektörünün fazlaca tercih edilen markası Lenovo, 8. nesil Intel işlemcili Xiaoxin Lite modelini duyurdu.

Çin merkezli teknoloji firması Lenovo, Türkiye'de satılmayan ancak fazlasıyla talep gören güçlü bir dizüstü modeli olan Xiaoxin modelinin daha uygun fiyatlı sürümü olan Xiaoxin Lite'ı piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Lenovo'nun yeni dizüstü modeli Xiaoxin Lite'da ilk olarak tasarımsal özellikler göze çarpıyor. Dizüstü bilgisayar 1.6 kg ve 20 mm kalınlığında metal bir gövdeye sahip. 14 inç boyuta ve HD çözünürlüğe sahip ekran kullanılmış olan modelin diğer teknik özellikleri ise şöyle;

128 GB SDD kullanılıyor ve buna ek olarak 1 TB'lık HDD buluyor.

Xiaoxin Lite 8 GB RAM kapasitesine sahip.

Intel'in, 2018 yılının son çeyreğinde piyasaya sürdüğü Whiskey Lake mimarili i7-8565U işlemcisi 4.60 Ghz hıza ulaşabiliyor, bu da bir dizüstü bilgisayar için fazlasıyla iddialı.

NVIDIA'nın MX110 ekran kartı kullanılmış olan dizüstü bilgisayar 2 GB bellek sunuyor.

6 saat pil ömrü olan dizüstü bilgisayarın fiyatı ise 745 dolar (yaklaşık 4.300 TL). Serinin ülkemizde satılmadığını söylemiştik fakat yine de bu konuda bir aksiyon yaşayabiliriz. Eğer bir gelişme olursa (yani ülkemizde satışa sunulursa) sizi haberdar edeceğiz.