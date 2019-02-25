Lenovo, bugünlerde teknoloji dünyasının kalbinin attığı Mobil Dünya Kongresi kapsamında birbirinden önemli duyurular yaptı. Gelecek mart ve nisan aylarında birbiri ardına piyasaya çıkacak olan modeller için fiyat bilgisi de paylaşıldı.
Yeni nesil IdeaPad’lerin tamamında AMD ve Intel işlemciler arasında seçim yapılabilecek. Bu sayede kullanıcılar kendileri için en iyi opsiyonu belirlerken, bir yandan da piyasadaki rekabet harlanmış olacak. Ayrıca Lenovo; ekran boyutu ve renk gibi birçok farklı varyant sunarak kullanıcıların ürünlerini optimize etmesine izin verecek.
Yeni Nesil IdeaPad’ler ve Başlangıç Fiyatları:
- IdeaPad C340: Bu model katlanabilir ve aynı zamanda modüler bir ikisi bir arada modeli olacak. Tüm gün bitmeyecek bir batarya ömrü sunuyor ve Active Pen desteği de mevcut. ($450/€599)
- IdeaPad S540: Yeni nesil IdeaPad'ler arasında açık ara en incesi ve en şık olanı... 14 ve 15 inç boyut seçenekleri ve 3 farklı renk varyantı ile piyasada olacak. ($730/€799)
- Son olarak bu üçlünün arasında en ekonomik ve bütçeye hitap eden modeli S340... Ürün yine 14 ve 15 inç opsiyonları ile geliyor ve Intel Core i7’ye kadar işlemci opsiyonunuz var. ($370)