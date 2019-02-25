Lenovo, Mobil Dünya Kongresi kapsamında ‘istemeyeceğiniz kadar’ fazla dizüstü bilgisayar duyurdu. Her bütçeye ve kitleye hitap edecek farklı farklı modeller mevcut.

Lenovo, bugünlerde teknoloji dünyasının kalbinin attığı Mobil Dünya Kongresi kapsamında birbirinden önemli duyurular yaptı. Gelecek mart ve nisan aylarında birbiri ardına piyasaya çıkacak olan modeller için fiyat bilgisi de paylaşıldı.

Yeni nesil IdeaPad’lerin tamamında AMD ve Intel işlemciler arasında seçim yapılabilecek. Bu sayede kullanıcılar kendileri için en iyi opsiyonu belirlerken, bir yandan da piyasadaki rekabet harlanmış olacak. Ayrıca Lenovo; ekran boyutu ve renk gibi birçok farklı varyant sunarak kullanıcıların ürünlerini optimize etmesine izin verecek.

Yeni Nesil IdeaPad’ler ve Başlangıç Fiyatları: