Lenovo Legion R7 Pro ismi verilen rekabetçi oyuncuların çok seveceği yeni oyuncu mouse’unu tanıttı.

Bilgisayarlar kadar oyuncu aksesuarları konusunda da dünyanın en önde gelen firmalarından biri olan Lenovo, şimdi de yepyeni bir oyuncu mouse’u modeli ile karşımıza çıktı. Bu cihaz, Legion R7 Pro ismiyle resmen tanıtıldı.

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Yaklaşık 59 gramlık ağırlığıyla güncel espor pazarındaki ultra hafif fare trendine doğrudan uyum sağlayan model, sağ el için özel olarak geliştirilmiş asimetrik bir gövde yapısına sahip.

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Karşınızda Lenovo Legion R7 Pro

Şirket, fare üzerindeki tutuş kavislerini rekor sayıda oyuncudan toplanan veriler ışığında sıfırdan tasarladığını ve farklı tutuş tiplerine tam uyum sağladığını belirtiyor. Hafif yapısına karşın dayanıklılıktan ödün vermek istemeyen Lenovo, hızlı ani hareketlerde veya sert tıklamalarda gövdede esneme ya da gıcırdama oluşmasını engellemek adına iç kısımda güçlendirilmiş bir iskelet mimarisi kullanmış.

Legion R7 Pro’nun donanım merkezinde, üst seviye performansıyla tanınan PAW 3950 yüksek hassasiyetli optik sensör yer alıyor. Saniyede 20.000 FPS’nin üzerinde tarama hızını destekleyen bu sensör, en ufak mikro düzeltmelerin ve hızlı el hareketlerinin ekrana eksiksiz aktarılmasını sağlıyor. Sensör performansını işlemek üzere Telink 3228 kontrolcüyle desteklenen fare, hem kablolu hem de 2.4 GHz kablosuz kullanım modlarında tam 8.000 Hz değere ulaşabiliyor.

Tuş mekanizmasında Lenovo’nun kendi üretimi olan ve 120 milyon tıklama ömrü vaat eden özel Legion mekanik anahtarları kullanılıyor. Bağlantı kanadında ise ürün üç farklı mod sunuyor: Kablolu Type-C, 2.4 GHz kablosuz ve Bluetooth. Şirket, kablosuz sinyal yoğunluğunun ve frekans parazitlerinin yüksek olduğu ortamlarda bağlantı kopmalarını önlemek amacıyla cihazda "Legion Link" adını verdiği özelleştirilmiş kablosuz iletişim teknolojisinden faydalandığını da eklemiş. Mouse’un fiyatı 66 dolar olarak açıklandı.