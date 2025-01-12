Lenovo'nun yeni kulaklığı, yapay zekâ desteği ile birlikte söylenenleri anında çevirebiliyor.

Lenovo, şirketlerdeki dil problemlerini aşmak amacıyla ürettiği yeni yapay zekâ destekli kulaklık prototipini tanıttı. Bu yeni teknoloji harikası kulaklık, gerçek zamanlı çevirinin de ötesinde özelliklere sahip olacak.

Yeni kulaklığın en dikkat çekici özelliği, kullanıcıların farklı dillerde kolayca iletişim kurmasını sağlayan gerçek zamanlı çeviri yapabilmesi. Bununla birlikte, ses klonlama adı verilen yeni bir yapay zekâ özelliği sayesinde kulaklık dilediğiniz zaman sesinizi taklit edebiliyor.

Sağlık takibi gibi birçok farklı özellik daha mevcut

Lenovo Virtual Care ile entegre edilen kulaklık, biyometrik sağlık izleme ve yapay zekâ destekli bir sanal asistan sunarak kişiselleştirilmiş sağlık bilgilerinin takibini de kolaylaştırıyor. Ayrıca Lenovo’nun yeni görev otomasyon sistemi Action Assistant ile uyumlu çalışabilen kulaklık, doğal dil komutlarını anlayarak karmaşık iş akışlarını düzenleyebiliyor.

Lenovo’nun yeni kulaklığı, tasarım açısından da şık ve kullanıcı dostu. Ses seviyesi kontrolü, medya oynatma, arama yanıtlama ve sesli asistanı etkinleştirme özelliklerini destekleyen birçok farklı tuş kulaklıkta yer alıyor.

Lenovo’nun bu yenilikçi kulaklığı henüz prototip aşamasında ve ne zaman piyasaya sürüleceği belli değil. Konsept, hem dil bariyerlerini aşma hem de iş süreçlerini kolaylaştırma potansiyeliyle şimdiden dikkatleri üzerine çekmiş durumda.