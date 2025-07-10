Yapay zeka günlük hayatımıza sessizce ama hızla nüfuz ediyor. Chatbot’lardan akıllı ev cihazlarına kadar birçok alanda bu dönüşümü hissediyoruz. Ancak şimdi, yapay zeka yalnızca yazılımda değil, bilgisayarın kalbinde yer alıyor. Lenovo’nun Yoga Aura Edition yapay zeka bilgisayarı, bu değişimin en somut örneklerinden biri.

Peki bu bilgisayarı diğerlerinden ayıran şey ne? Sadece hafifliği ya da şık tasarımı mı? Kesinlikle hayır. Bu bilgisayar sizi anlıyor. Evet, yanlış duymadınız. Lenovo’nun yapay zeka dizüstü bilgisayarı artık sizi tanıyor ve ihtiyaçlarınıza göre davranıyor.

Önce teknik özelliklerine göz atalım:

14" 2.8K (2880x1800) OLED ekran:

1.100 nit (HDR en yüksek parlaklık) / 500 nit (SDR tipik)

120Hz yenileme hızı

Cam yüzeyli, dokunmatik ekran

İşlemci: Intel® Core™ Ultra 7

İşletim Sistemi: Windows 11 Home

Grafik Donanımı: Intel® Arc™ Grafik

Bellek (RAM): 32 GB'a kadar LPDDR5X Çift Kanal 8533 MHz (lehimli)

Depolama: 1 TB'a kadar PCIe Gen 4 M.2 SSD (Modeline göre 512 GB veya 1 TB)

Batarya: 70 Whr

Hızlı Şarj Express desteği (65W USB-C Duvar Tipi İnce Adaptör)

Ses: 4 adet Dolby Atmos® Ses destekli hoparlör (İki tweeter, iki woofer), 4 adet Ses Kimliği Mikrofonu

Kamera: 5MP RGB+IR Webcam (Gizlilik deklanşörü ile)

Kablosuz Bağlantı: Wi-Fi 7 (Intel BE211) 2x2 BE 320MHz, Bluetooth® 5.4

Boyutlar: (Y x G x D): 13.9mm (en ince noktası) x 312mm x 219.3mm (0.55″ x 12.3″ x 8.63″)

Başlangıç Ağırlığı: 1.29kg (2.84lbs)

AI PC özellikleri: Akıllı Mod, Smart Share, Kalkan Modu, İşbirliği/Sanal Toplantı Modu, Dikkat Modu, Donanım güvenliği için Güvenilir Yapay Zeka Kontrolcüsü (TAC)

47 Trilyon İşlem Gücüyle Size Uyum Sağlayan Akıllı Bilgisayar

Lenovo Yoga Aura Edition’ın merkezinde yer alan güçlü NPU (Neural Processing Unit), saniyede 47 trilyon işlem gerçekleştirebiliyor. Bu, yalnızca performans anlamına gelmiyor; aynı zamanda bilgisayarın öğrenmesi ve buna göre davranması anlamına geliyor. İşte bu noktada devreye giren akıllı modlar, kullanıcı deneyimini bambaşka bir seviyeye taşıyor.

Rutinlerinize Seviye Atlatan Akıllı Modlar

Günlük hayatınızı kolaylaştırmakla kalmayıp size zaman ve konfor kazandıran o akıllı modlar:

Smart Share – Parmağınızın Ucundaki Evrensel Geçiş

Telefon ekranında gördüğünüz bir görseli, anında bilgisayarınıza aktarmak mümkün desek? Sadece dokun ve paylaş. Fotoğraflar, belgeler, ekran görüntüleri… Her şey tek bir dokunuşla laptop ekranında. Mail atmakla uğraşmak geçmişte kaldı.

Sağlık Modu – Teknoloji, Size “Biraz Duruşuna Dikkat Et” Diyor

Gözlerinizi kısmadan saatlerce çalışmak ister misiniz? Sağlık modu, bulunduğunuz ortamın ışığına göre ekranı sizin yerinize ayarlıyor. Dahası var: eğildiğinizi fark ettiğinde, nazikçe “omuzlarını dikleştir” diyerek ergonominizi koruyor. Çünkü bu bilgisayar, sizi sadece çalıştırmak değil, iyi hissettirmek istiyor.

Dikkat Modu – Dalgınlık Gitsin, Odak Gelsin

Bir sunum yetişiyor ya da biraz araştırma yapmak istiyorsunuz. Uygulamalardan gelen bildirim ya da açık kalan sekmelerle dikkatinizin dağılmasına gerek yok. Dikkat Modu, seçtiğiniz uygulamaları sessize alıyor, odak modunu sizin yerinize devreye sokuyor. Yani zihninize küçük bir “Rahatsız Etmeyin” tabelası asıyor.

Kalkan Modu – Sizi Kollayan Bir Bilgisayar

Kahve almaya kalktınız, bir anda bilgisayar ekranınız kilitlendi. Siz geri döndüğünüzde ise sizi tanıyor, otomatik olarak açılıyor. Güvenlik şifreyle değil, sezgiyle sağlanıyor. Lenovo Yoga Aura Edition için “kişisel alan” kutsal.

Sanal Toplantı Modu – Işık, Kamera, Siz Hazırsınız

Sürekli toplantılara mı giriyorsunuz? Loş bir odada bile iyi görünmek artık sorun değil. Bu mod sayesinde otomatik kadrajlama, arka plan bulanıklaştırma ve düşük ışık optimizasyonu tek tıkla aktif. Siz sadece konuşmanıza odaklanın, görünümünüzle ilgilenmek onun işi.

Hafiflik, Estetik ve Işık Gibi Akıcılık

Lenovo Yoga Aura Edition’a ilk dokunuşta fark ediyorsunuz: Bu cihazda bir zarafet var. İnce, hafif ve premium hissi her detayına işlenmiş. 14 inç büyüklüğündeki 2.8K OLED PureSight ekran, Dolby Vision desteğiyle birleştiğinde ise görsel deneyim tam anlamıyla sahne alıyor. Bir filmi izlerken kadrajın içinde kaybolabilir, tasarım yaparken renklerin canlılığına hayran kalabilirsiniz. Çünkü bu ekran sadece bir görüntü değil, bir his.

Sessizlik Sanatı: Akıllı Soğutma, Akıcı Deneyim

Bir bilgisayar hem güçlü hem de sessiz olabilir mi? Lenovo Yoga Aura Edition bunun cevabını veriyor. Yapay zeka özellikli soğutma sistemi, arka plandaki uygulamaları takip eder, işlemci yükünü analiz eder ve fanların ne zaman devreye girmesi gerektiğine kendi karar verir. Gereksiz ses yok, aşırı ısınma yok. Kafede yazı yazarken ya da kütüphanede sunum hazırlarken size sadece dingin bir üretkenlik eşlik eder.

Güç Sizinle: Uzun Pil Ömrü, Hızlı Şarj

Sabah evden çıktınız, akşam hala şarja ihtiyaç duymadınız. Çünkü Lenovo Yoga Aura Edition, 10 saatten fazla pil ömrüyle size gün boyu eşlik etmek üzere tasarlandı. Acil bir toplantı öncesi düşük pil uyarısı mı? Panik yok. Rapid Charge Express ile sadece 15 dakikalık şarj, size 3 saatlik nefes alma alanı sunuyor.

Artık teknoloji sadece görevleri yerine getiren soğuk bir makine değil. O artık size ayak uyduran, sizi anlayan ve size eşlik eden bir yol arkadaşı. Lenovo Yoga Aura Edition yapay zeka bilgisayarı, bu dönüşümün modern temsilcisi. Yapay zeka özellikleri ile alışkanlıklarınızı öğreniyor, tasarımıyla sizi yormadan ergonamik bir şıklık katıyor, performansıyla ise hiçbir tempoya yetişmekte zorlanmıyor.

Yoga Slim 7i sadece zarif tasarımı ve yüksek performansıyla değil, aynı zamanda çevreye duyarlı üretim anlayışıyla da öne çıkıyor. EPEAT® Gold tescili ve ENERGY STAR® sertifikası ile enerji verimliliğini belgeleyen cihaz, sürdürülebilirlik konusunda da iddialı.

Ürün, plastiksiz ambalajıyla dikkat çekerken, paketlemede %100 biyolojik kaynaklı bambu elyafı ve kuru preslenmiş kağıt hamuru kullanılıyor. Siyah 100W adaptör muhafazası %90, klavye ise %50 oranında geri dönüştürülmüş plastik içeriyor. Alt kapakta ise %50 geri dönüştürülmüş alüminum tercih edilerek doğal kaynak tüketimi azaltılıyor. Ayrıca, tüm kağıt ambalajlar FSC™ sertifikalı ve diğer kontrollü kaynaklardan elde edilerek çevresel etki en aza indiriliyor. Lenovo CO₂ Dengeleme Hizmeti kapsamında sunulan Yoga Slim 7i, karbon ayak izinizi dengelemenize yardımcı oluyor.

Lenovo Yoga Aura Edition'ı incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.